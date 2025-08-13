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Скрипт сопоставления символов, основанный на сходстве - скрипт для MetaTrader 5
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Enrique EnguixAntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
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Этот скрипт представляет собой справочник кода, призванный помочь разработчикам и пользователям MetaTrader 5 решить распространенную проблему: несоответствие между настроенными названиями символов и реальными названиями, предоставляемыми брокерами.
Как разработчик, я сталкивался с этой проблемой при работе над настраиваемыми советниками (EA), особенно теми, которые работают с многосимвольными стратегиями. Обычно пользователи не задают названия символов в соответствии с соглашениями брокера, что приводит к некорректной работе советников. Например, если в настройках советника указано "EURUSD", а брокер использует "EURUSD.i" или "EURUSD.m", советник не найдет нужный символ и не сможет торговать.
Этот код использует алгоритм расстояния Левенштейна для определения символа, наиболее похожего на указанный пользователем, среди всех, доступных в окне Market Watch.
Хотя я не являюсь экспертом, это решение доказало свою эффективность на моем личном опыте и может стать полезным инструментом для других разработчиков.
Основные области применения и использования:
- Интеграция в настраиваемые советники: Этот скрипт предназначен для интеграции в советники или скрипты, которые должны автоматически адаптироваться к названиям символов брокера.
- Адаптация для пользовательских брокеров: Если брокер использует специфические имена для своих символов, данный подход поможет правильно сопоставить их и избежать ошибок конфигурации.
- Проверка конфигурации: Этот подход можно использовать в качестве инструмента проверки на этапе разработки и тестирования, чтобы убедиться в надежности и адаптируемости советников.
- Образование и обучение: Для тех, кто изучает MQL5, этот код показывает, как работать с массивами, строками и динамическими функциями, такими как вычисление расстояния между строками.
Важное предупреждение:
Данный код основан на моем личном опыте и является решением, которое работало в моих проектах. Однако:
- Я не являюсь экспертом в MQL5, и это решение может быть не самым эффективным или подходящим для всех случаев.
- Могут существовать более продвинутые или специфические подходы в зависимости от потребностей каждого пользователя или проекта.
Я приглашаю пользователей и разработчиков поэкспериментировать с кодом, адаптировать его к своим условиям и, при необходимости, изучить другие альтернативы, которые могут оказаться более подходящими.
Практический пример интеграции:
Предположим, вы разработали советник, который торгует "EURUSD". В пользовательской среде брокер имеет этот символ как "EURUSD.i". Интегрировав этот код в советник:
- Пользователь сможет ввести "EURUSD" в качестве базовой конфигурации.
- Код автоматически выполнит поиск в Market Watch и отобразит нужный символ ("EURUSD.i").
- Советник будет работать без сбоев, устраняя необходимость в точных ручных настройках.
Заключение:
Этот скрипт не только полезен для обеспечения работоспособности советников в различных средах, но и служит отправной точкой для разработки более сложных решений.
Хотя существуют и другие способы решения этой проблемы, я надеюсь, что данная реализация станет ценным инструментом для других разработчиков и пользователей MetaTrader 5.
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/54553
Небольшой скрипт для облегчения жизни трейдеров. Единственное, что меня всегда раздражает, это переустановка свойств, например, цвета, для нового графика, чтобы он выглядел так, как мне нравится. Поэтому вот скрипт, который поможет сделать все более гладко.Script to Map Market Watch Symbols Based on Similarity
Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Это идеальный вариант для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для адаптации к любым специфическим потребностям.
Скопируйте их в любой советник, которым вы занимаетесь, и у вас появится трейлинг sl. Единственное, что вам нужно будет изменить, это InpMagic для вашего магического числа, или вы можете просто скопировать мой код как есть, не забудьте добавить COrderinfo ord; и CPositionInfo pos;2 Moving Averages with Bollinger Bands
"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов