Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Максимизатор прибыли - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1043
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54410
Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.2 Moving Averages with Bollinger Bands
"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов
Создание меток прибыли на сделках (закрытых сделках), которые также отображаются в тестере стратегийСредний диапазон
Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.