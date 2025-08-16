Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.

"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов