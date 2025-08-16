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Индикаторы

Максимизатор прибыли - индикатор для MetaTrader 5

Mahmut Deniz
Mahmut Deniz

Mahmut Deniz

3 кода 1 комментарий
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Просмотров:
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Выходные данные :
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0 : Супертренд
1 : Direnc
2 : Поддержка
3 : Тренд
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Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54410

Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes

Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.

2 Moving Averages with Bollinger Bands 2 Moving Averages with Bollinger Bands

"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

Создание меток прибыли на сделках (закрытых сделках), которые также отображаются в тестере стратегий

Средний диапазон Средний диапазон

Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.