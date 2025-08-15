당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
2 Moving Averages with Bollinger Bands - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 127
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
"볼린저 밴드가 있는 2이동평균"은 구성 가능한 두 개의 이동평균과 옵션인 볼린저 밴드를 결합한 맞춤형 MT5 인디케이터입니다. 크로스오버가 발생하면 실시간 매수 및 매도 화살표가 생성되며 경고, 소리 및 이메일 알림(선택 사항)이 제공됩니다. 모든 차트주기와 심볼에 적합합니다.
볼린저 밴드가 있는 이동평균 2는 이동평균 크로스오버와 볼린저 밴 드라는 두 가지 고전적인 트레이딩 도구를 결합한 강력하고 유연한 메타트레이더 5(MT5)용 차트 분석 지표입니다.
📌 주요 특징:
-
✅ 구성 가능한 두 가지 이동평균 (빠른/느린):
-
사용자 정의 가능한 기간, 방법 (SMA, EMA, SMMA, LWMA) 및 적용 가격
-
-
크로스오버 로직에 기반한 매수 및 매도 화살표:
-
빠른 이평선이 느린 이평선 위로 교차하면 매수 신호가 나타납니다.
-
빠른 이평선이 느린 이평선 아래로 교차하면 매도 신호가 나타납니다.
-
-
✅ 옵션 알림 시스템:
-
차트 알림
-
소리 알림 ( alert.wav )
-
이메일 알림
-
-
✅ 통합 볼린저 밴드:
-
상단, 중간 및 하단 밴드 표시
-
완전 사용자 지정 가능: 기간, 편차, 적용 가격, 스타일 및 시프트
-
-
✅ 모든 심볼 및 기간에서 작동
-
✅ 닫힌 캔들을 기반으로 한 깔끔하고 다시 칠하지 않는 로직
-
✅ 스캘핑, 스윙 또는 추세 추종 전략에 적합
📊 사용 사례:
이 지표는 볼린저 밴드를 사용하여 변동성과 가격 채널을 시각적으로 모니터링하면서 이동평균 크로스오버를 기반으로 잠재적 추세 반전 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 독립형 도구로 사용하거나 RSI 또는 CCI와 같은 추가 필터와 결합하여 고급 설정으로 사용할 수 있습니다.
⚙️ 입력 설정 개요:
-
MA1 설정(빠른 MA): 기간, 방법, 가격
-
MA2 설정(느린 MA): 기간, 방법, 가격
-
볼린저 밴드 설정: 기간, 편차, 시프트, 스타일, 폭, 가격
-
알림: 차트, 소리 또는 이메일 알림 활성화/비활성화
⚠️ 면책 조항:
이 지표는 수익성 있는 거래를 보장하지 않습니다. 적절한 위험 관리 및 전략 테스트와 함께 사용하세요. 개발자는 어떠한 금전적 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61517
데이터 수집을 위한 프로토타입. 하루 중 한 시간 동안의 데이터 창(데이터 수집 목적)을 위한 더미 버퍼와 하루 중 한 시간 동안의 추가 버퍼입니다. 하루 중 시간을 코멘트합니다.카마릴라_풀
모든 바의 카마릴라 방정식 레벨 시스템.