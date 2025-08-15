"볼린저 밴드가 있는 2이동평균"은 구성 가능한 두 개의 이동평균과 옵션인 볼린저 밴드를 결합한 맞춤형 MT5 인디케이터입니다. 크로스오버가 발생하면 실시간 매수 및 매도 화살표가 생성되며 경고, 소리 및 이메일 알림(선택 사항)이 제공됩니다. 모든 차트주기와 심볼에 적합합니다.





드라는 두 가지 고전적인 트레이딩 도구를 결합한 강력하고 유연한 메타트레이더 5(MT5)용 차트 분석 지표입니다.

📌 주요 특징:

✅ 구성 가능한 두 가지 이동평균 (빠른/느린): 사용자 정의 가능한 기간, 방법 (SMA, EMA, SMMA, LWMA) 및 적용 가격

크로스오버 로직에 기반한 매수 및 매도 화살표 : 빠른 이평선이 느린 이평선 위로 교차하면 매수 신호가 나타납니다. 빠른 이평선이 느린 이평선 아래로 교차하면 매도 신호가 나타납니다.

✅ 옵션 알림 시스템 : 차트 알림 소리 알림 ( alert.wav ) 이메일 알림

✅ 통합 볼린저 밴드 : 상단, 중간 및 하단 밴드 표시 완전 사용자 지정 가능: 기간, 편차, 적용 가격, 스타일 및 시프트

✅ 모든 심볼 및 기간에서 작동

✅ 닫힌 캔들을 기반으로 한 깔끔하고 다시 칠하지 않는 로직

✅ 스캘핑, 스윙 또는 추세 추종 전략에 적합

📊 사용 사례:

이 지표는 볼린저 밴드를 사용하여 변동성과 가격 채널을 시각적으로 모니터링하면서 이동평균 크로스오버를 기반으로 잠재적 추세 반전 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 독립형 도구로 사용하거나 RSI 또는 CCI와 같은 추가 필터와 결합하여 고급 설정으로 사용할 수 있습니다.

⚙️ 입력 설정 개요:

MA1 설정(빠른 MA): 기간, 방법, 가격

MA2 설정(느린 MA): 기간, 방법, 가격

볼린저 밴드 설정: 기간, 편차, 시프트, 스타일, 폭, 가격

알림: 차트, 소리 또는 이메일 알림 활성화/비활성화

⚠️ 면책 조항:

이 지표는 수익성 있는 거래를 보장하지 않습니다. 적절한 위험 관리 및 전략 테스트와 함께 사용하세요. 개발자는 어떠한 금전적 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.



