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Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes - индикатор для MetaTrader 5
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Назначение
Пользователи могут собирать данные для моделирования. Временные фиктивные показатели часто используются в экономическом моделировании. Приведенный ниже простой индикатор, который можно легко расширить, предоставляет каждый час в виде двоичного вектора буферного массива. В конечном векторе буферного массива хранится сам час.
Если данные из других индикаторов собираются в CSV, например, с помощью функции CopyBuffer, этот индикатор позволяет использовать фиктивные столбцы для собираемого часа в качестве дополнительных данных.
- Это простой код для тех, кто собирает данные, например, для целей ML, чтобы иметь готовую фиктивную переменную (буферы с 0 по 23) или переменную часа (буфер 24) для использования в моделировании.
Прохождение по коду
- Начнем с объявления номера буфера и номера участка 25:
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 25 #property indicator_plots 25
Маркировка буферов
- Определите метки буферов для окна данных:
#property indicator_label1 "Hour 00" #property indicator_label2 "Hour 01" #property indicator_label3 "Hour 02" #property indicator_label4 "Hour 03" #property indicator_label5 "Hour 04" #property indicator_label6 "Hour 05" #property indicator_label7 "Hour 06" #property indicator_label8 "Hour 07" #property indicator_label9 "Hour 08" #property indicator_label10 "Hour 09" #property indicator_label11 "Hour 10" #property indicator_label12 "Hour 11" #property indicator_label13 "Hour 12" #property indicator_label14 "Hour 13" #property indicator_label15 "Hour 14" #property indicator_label16 "Hour 15" #property indicator_label17 "Hour 16" #property indicator_label18 "Hour 17" #property indicator_label19 "Hour 18" #property indicator_label20 "Hour 19" #property indicator_label21 "Hour 20" #property indicator_label22 "Hour 21" #property indicator_label23 "Hour 22" #property indicator_label24 "Hour 23" #property indicator_label25 "Hour"
Объявление буферов
- Приступили к объявлению буферов, а также целочисленной переменной для часа дня, который будет вычислен позже.
double hourBuffer0[]; double hourBuffer1[]; double hourBuffer2[]; double hourBuffer3[]; double hourBuffer4[]; double hourBuffer5[]; double hourBuffer6[]; double hourBuffer7[]; double hourBuffer8[]; double hourBuffer9[]; double hourBuffer10[]; double hourBuffer11[]; double hourBuffer12[]; double hourBuffer13[]; double hourBuffer14[]; double hourBuffer15[]; double hourBuffer16[]; double hourBuffer17[]; double hourBuffer18[]; double hourBuffer19[]; double hourBuffer20[]; double hourBuffer21[]; double hourBuffer22[]; double hourBuffer23[]; double hourBuffer[]; int bar_hour;
Индексация и построение графика
Установил индексы для всех буферов как данные и отключил построение графиков с помощью цикла (попытка выполнить индексацию с помощью цикла выдала ошибку, что нельзя передать, например, hourBuffer[q] через SetIndexBuffer, поэтому делали это по очереди; но зацикливание, похоже, работает для PlotIndexSetInteger, что полезно).
// Присваиваем буферам индекс, скрываем от графика, показываем в окне данных SetIndexBuffer(0, hourBuffer0, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1, hourBuffer1, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2, hourBuffer2, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3, hourBuffer3, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4, hourBuffer4, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5, hourBuffer5, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(6, hourBuffer6, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(7, hourBuffer7, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(8, hourBuffer8, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(9, hourBuffer9, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(10, hourBuffer10, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(11, hourBuffer11, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(12, hourBuffer12, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(13, hourBuffer13, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(14, hourBuffer14, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(15, hourBuffer15, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(16, hourBuffer16, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(17, hourBuffer17, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(18, hourBuffer18, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(19, hourBuffer19, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(20, hourBuffer20, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(21, hourBuffer21, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(22, hourBuffer22, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(23, hourBuffer23, INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(24, hourBuffer, INDICATOR_DATA); for(int i = 0; i < 24; i++) { PlotIndexSetInteger(i, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_NONE); PlotIndexSetInteger(i, PLOT_SHOW_DATA, true); } return(INIT_SUCCEEDED); }
Циклы и программа функции OnCalculate
- Затем мы переходим к функции OnCalculate:
- Здесь мы устанавливаем все буферы обратно в ноль, и только тот, который соответствует текущему часу, меняем на единицу. Возможно, здесь можно получить выигрыш в эффективности, но об этом позже.
if(rates_total <= 0) return(0); // Мы будем пересчитывать с первого необработанного бара int start = (prev_calculated > 0 ? prev_calculated - 1 : 0); for(int i = start; i < rates_total; i++) { // Вычислите час (0..23) для бара i bar_hour = (int)((time[i] % 86400) / 3600); // 1) Установите ВСЕ 24 буфера для бара i в 0 hourBuffer0[i] = 0.0; hourBuffer1[i] = 0.0; hourBuffer2[i] = 0.0; hourBuffer3[i] = 0.0; hourBuffer4[i] = 0.0; hourBuffer5[i] = 0.0; hourBuffer6[i] = 0.0; hourBuffer7[i] = 0.0; hourBuffer8[i] = 0.0; hourBuffer9[i] = 0.0; hourBuffer10[i] = 0.0; hourBuffer11[i] = 0.0; hourBuffer12[i] = 0.0; hourBuffer13[i] = 0.0; hourBuffer14[i] = 0.0; hourBuffer15[i] = 0.0; hourBuffer16[i] = 0.0; hourBuffer17[i] = 0.0; hourBuffer18[i] = 0.0; hourBuffer19[i] = 0.0; hourBuffer20[i] = 0.0; hourBuffer21[i] = 0.0; hourBuffer22[i] = 0.0; hourBuffer23[i] = 0.0; hourBuffer[i] = EMPTY_VALUE; // 2) Теперь установите только буфер совпадения на 1 switch (bar_hour) { case 0: hourBuffer0[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 1: hourBuffer1[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 2: hourBuffer2[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 3: hourBuffer3[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 4: hourBuffer4[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 5: hourBuffer5[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 6: hourBuffer6[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 7: hourBuffer7[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 8: hourBuffer8[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 9: hourBuffer9[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 10: hourBuffer10[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 11: hourBuffer11[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 12: hourBuffer12[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 13: hourBuffer13[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 14: hourBuffer14[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 15: hourBuffer15[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 16: hourBuffer16[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 17: hourBuffer17[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 18: hourBuffer18[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 19: hourBuffer19[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 20: hourBuffer20[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 21: hourBuffer21[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 22: hourBuffer22[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; case 23: hourBuffer23[i] = 1.0; hourBuffer[i] = bar_hour; break; } string localHourText = HourToText(bar_hour); Comment("The hour is: ", localHourText); } // Возвращаем количество обработанных баров return(rates_total);
Функция для добавления вкуса к комментарию
- И, наконец, программа для комментария:
- По сути, это отладочная проверка, но я оставил комментирование.
string HourToText(int bh) { string TextHour; switch(bh) { case 0: TextHour = "12 am"; // полночный час в 12-часовом формате break; case 1: TextHour = "1 am"; break; case 2: TextHour = "2 am"; break; case 3: TextHour = "3 am"; break; case 4: TextHour = "4 am"; break; case 5: TextHour = "5 am"; break; case 6: TextHour = "6 am"; break; case 7: TextHour = "7 am"; break; case 8: TextHour = "8 am"; break; case 9: TextHour = "9 am"; break; case 10: TextHour = "10 am"; break; case 11: TextHour = "11 am"; break; case 12: TextHour = "12 pm"; // полуденный час в 12-часовом формате break; case 13: TextHour = "1 pm"; break; case 14: TextHour = "2 pm"; break; case 15: TextHour = "3 pm"; break; case 16: TextHour = "4 pm"; break; case 17: TextHour = "5 pm"; break; case 18: TextHour = "6 pm"; break; case 19: TextHour = "7 pm"; break; case 20: TextHour = "8 pm"; break; case 21: TextHour = "9 pm"; break; case 22: TextHour = "10 pm"; break; case 23: TextHour = "11 pm"; break; default: // На случай, если 'bh' выходит за пределы диапазона (0..23) TextHour = "Unknown"; break; } return TextHour;
Обратите внимание, что в настоящее время она отображается только в окне данных.
Всем счастливого Рождества и Нового 2025 года.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54446
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