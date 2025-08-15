Назначение

Пользователи могут собирать данные для моделирования. Временные фиктивные показатели часто используются в экономическом моделировании. Приведенный ниже простой индикатор, который можно легко расширить, предоставляет каждый час в виде двоичного вектора буферного массива. В конечном векторе буферного массива хранится сам час.

Если данные из других индикаторов собираются в CSV, например, с помощью функции CopyBuffer, этот индикатор позволяет использовать фиктивные столбцы для собираемого часа в качестве дополнительных данных.

Это простой код для тех, кто собирает данные, например, для целей ML, чтобы иметь готовую фиктивную переменную (буферы с 0 по 23) или переменную часа (буфер 24) для использования в моделировании.

Прохождение по коду

Начнем с объявления номера буфера и номера участка 25:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 25 #property indicator_plots 25

Маркировка буферов

Определите метки буферов для окна данных:

#property indicator_label1 "Hour 00" #property indicator_label2 "Hour 01" #property indicator_label3 "Hour 02" #property indicator_label4 "Hour 03" #property indicator_label5 "Hour 04" #property indicator_label6 "Hour 05" #property indicator_label7 "Hour 06" #property indicator_label8 "Hour 07" #property indicator_label9 "Hour 08" #property indicator_label10 "Hour 09" #property indicator_label11 "Hour 10" #property indicator_label12 "Hour 11" #property indicator_label13 "Hour 12" #property indicator_label14 "Hour 13" #property indicator_label15 "Hour 14" #property indicator_label16 "Hour 15" #property indicator_label17 "Hour 16" #property indicator_label18 "Hour 17" #property indicator_label19 "Hour 18" #property indicator_label20 "Hour 19" #property indicator_label21 "Hour 20" #property indicator_label22 "Hour 21" #property indicator_label23 "Hour 22" #property indicator_label24 "Hour 23" #property indicator_label25 "Hour"

Объявление буферов

Приступили к объявлению буферов, а также целочисленной переменной для часа дня, который будет вычислен позже.

double hourBuffer0[]; double hourBuffer1[]; double hourBuffer2[]; double hourBuffer3[]; double hourBuffer4[]; double hourBuffer5[]; double hourBuffer6[]; double hourBuffer7[]; double hourBuffer8[]; double hourBuffer9[]; double hourBuffer10[]; double hourBuffer11[]; double hourBuffer12[]; double hourBuffer13[]; double hourBuffer14[]; double hourBuffer15[]; double hourBuffer16[]; double hourBuffer17[]; double hourBuffer18[]; double hourBuffer19[]; double hourBuffer20[]; double hourBuffer21[]; double hourBuffer22[]; double hourBuffer23[]; double hourBuffer[]; int bar_hour;

Индексация и построение графика

Установил индексы для всех буферов как данные и отключил построение графиков с помощью цикла (попытка выполнить индексацию с помощью цикла выдала ошибку, что нельзя передать, например, hourBuffer[q] через SetIndexBuffer, поэтому делали это по очереди; но зацикливание, похоже, работает для PlotIndexSetInteger, что полезно).

SetIndexBuffer ( 0 , hourBuffer0, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , hourBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , hourBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 , hourBuffer3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 , hourBuffer4, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 , hourBuffer5, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 , hourBuffer6, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 7 , hourBuffer7, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 8 , hourBuffer8, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 9 , hourBuffer9, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 10 , hourBuffer10, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 11 , hourBuffer11, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 12 , hourBuffer12, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 13 , hourBuffer13, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 14 , hourBuffer14, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 15 , hourBuffer15, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 16 , hourBuffer16, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 17 , hourBuffer17, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 18 , hourBuffer18, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 19 , hourBuffer19, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 20 , hourBuffer20, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 21 , hourBuffer21, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 22 , hourBuffer22, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 23 , hourBuffer23, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 24 , hourBuffer, INDICATOR_DATA ); for ( int i = 0 ; i < 24 ; i++) { PlotIndexSetInteger (i, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_NONE ); PlotIndexSetInteger (i, PLOT_SHOW_DATA , true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Циклы и программа функции OnCalculate

Затем мы переходим к функции OnCalculate:

Здесь мы устанавливаем все буферы обратно в ноль, и только тот, который соответствует текущему часу, меняем на единицу. Возможно, здесь можно получить выигрыш в эффективности, но об этом позже.

if (rates_total <= 0 ) return ( 0 ); int start = (prev_calculated > 0 ? prev_calculated - 1 : 0 ); for ( int i = start; i < rates_total; i++) { bar_hour = ( int )((time[i] % 86400 ) / 3600 ); hourBuffer0[i] = 0.0 ; hourBuffer1[i] = 0.0 ; hourBuffer2[i] = 0.0 ; hourBuffer3[i] = 0.0 ; hourBuffer4[i] = 0.0 ; hourBuffer5[i] = 0.0 ; hourBuffer6[i] = 0.0 ; hourBuffer7[i] = 0.0 ; hourBuffer8[i] = 0.0 ; hourBuffer9[i] = 0.0 ; hourBuffer10[i] = 0.0 ; hourBuffer11[i] = 0.0 ; hourBuffer12[i] = 0.0 ; hourBuffer13[i] = 0.0 ; hourBuffer14[i] = 0.0 ; hourBuffer15[i] = 0.0 ; hourBuffer16[i] = 0.0 ; hourBuffer17[i] = 0.0 ; hourBuffer18[i] = 0.0 ; hourBuffer19[i] = 0.0 ; hourBuffer20[i] = 0.0 ; hourBuffer21[i] = 0.0 ; hourBuffer22[i] = 0.0 ; hourBuffer23[i] = 0.0 ; hourBuffer[i] = EMPTY_VALUE ; switch (bar_hour) { case 0 : hourBuffer0[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 1 : hourBuffer1[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 2 : hourBuffer2[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 3 : hourBuffer3[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 4 : hourBuffer4[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 5 : hourBuffer5[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 6 : hourBuffer6[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 7 : hourBuffer7[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 8 : hourBuffer8[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 9 : hourBuffer9[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 10 : hourBuffer10[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 11 : hourBuffer11[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 12 : hourBuffer12[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 13 : hourBuffer13[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 14 : hourBuffer14[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 15 : hourBuffer15[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 16 : hourBuffer16[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 17 : hourBuffer17[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 18 : hourBuffer18[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 19 : hourBuffer19[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 20 : hourBuffer20[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 21 : hourBuffer21[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 22 : hourBuffer22[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; case 23 : hourBuffer23[i] = 1.0 ; hourBuffer[i] = bar_hour; break ; } string localHourText = HourToText(bar_hour); Comment ( "The hour is: " , localHourText); } return (rates_total);

Функция для добавления вкуса к комментарию

И, наконец, программа для комментария:

По сути, это отладочная проверка, но я оставил комментирование.

string HourToText( int bh) { string TextHour; switch (bh) { case 0 : TextHour = "12 am" ; break ; case 1 : TextHour = "1 am" ; break ; case 2 : TextHour = "2 am" ; break ; case 3 : TextHour = "3 am" ; break ; case 4 : TextHour = "4 am" ; break ; case 5 : TextHour = "5 am" ; break ; case 6 : TextHour = "6 am" ; break ; case 7 : TextHour = "7 am" ; break ; case 8 : TextHour = "8 am" ; break ; case 9 : TextHour = "9 am" ; break ; case 10 : TextHour = "10 am" ; break ; case 11 : TextHour = "11 am" ; break ; case 12 : TextHour = "12 pm" ; break ; case 13 : TextHour = "1 pm" ; break ; case 14 : TextHour = "2 pm" ; break ; case 15 : TextHour = "3 pm" ; break ; case 16 : TextHour = "4 pm" ; break ; case 17 : TextHour = "5 pm" ; break ; case 18 : TextHour = "6 pm" ; break ; case 19 : TextHour = "7 pm" ; break ; case 20 : TextHour = "8 pm" ; break ; case 21 : TextHour = "9 pm" ; break ; case 22 : TextHour = "10 pm" ; break ; case 23 : TextHour = "11 pm" ; break ; default : TextHour = "Unknown" ; break ; } return TextHour;

Обратите внимание, что в настоящее время она отображается только в окне данных.





Всем счастливого Рождества и Нового 2025 года.