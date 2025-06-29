



Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для визуального анализа эффективности торговли спредом/эквити



ЦЕЛЬ:



выявление волатильно-флетовых конструкций для торговли спредом/эквити

визуальный анализ эффективности спред-торговли

определение моментов входа/выхода при торговле эквити

для каждой активной пары единожды задаётся объём и направление

рассчитывается кумулятивная прибыль/убыток от всех позиций

результат отображается как линия эквити в подокне

Настройте объёмы, направления и активацию пар Укажите суффикс символа (если требуется) Задайте глубину истории отрисовки (в барах) Установите начальный баланс (необязательно)





ЗАМЕЧАНИЯ:



в расчётах не учитываются издеркжи: спред, комиссия и свопы

количество символов строго ограничено



индикатор не оптимизирован по содержанию и возможно по производительности, поскольку я не обладаю знаниями и навыками ООП

«пробы пера»: сначала необходимо понять, как правильно должен работать механизм, и уже в дальнейшем при потенциале — развивать и автоматику процесса.

Визуальный анализ эффективности флетовых стратегий «от границ канала»: добавление опционально Боллинджера/Конвертов/Динамических уровней и других Создание дашборда и выведение всех доступных символов на график с присвоением каждой инструментария по активации/направлению/лотности, чтобы настраивать индикатор «на ходу» с немедленной зарисовкой новых параметров Автоматизация выявления лучшей (или лучших) конструкций портфелей/корзин для торговли по спреду/эквити, главное: нахождение или создание подходящей формулы для этого (я в математике не силён, это самая трудная часть) Алгоритмизация торговли (создания собственно советника) при благоприятных результатах



Данные замечания по части содержания являются следствиемВ настоящее время — это эксперементальный образец по слабо раскрытой технике извлечения прибыли из торговли спредом/торговли по эквити.Определений толком нет, инструкций тоже, знания по предмету фрагментарные и местами противоречивые.Решил написать, чтобы разобраться в теме.В настоящее время форумная активность по сабжу находится здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/475752



PS:



Либо здесь, либо в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/475752 можете делиться мнениями/знаниями/замечаниями по теме и по индикатору. У кого-нибудь реализация индикатра получится ещё лучше.



































































