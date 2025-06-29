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EQ - индикатор для MetaTrader 5
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Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для визуального анализа эффективности торговли спредом/эквити
ЦЕЛЬ:
- выявление волатильно-флетовых конструкций для торговли спредом/эквити
- визуальный анализ эффективности спред-торговли
- определение моментов входа/выхода при торговле эквити
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
- для каждой активной пары единожды задаётся объём и направление
- рассчитывается кумулятивная прибыль/убыток от всех позиций
- результат отображается как линия эквити в подокне
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- Настройте объёмы, направления и активацию пар
- Укажите суффикс символа (если требуется)
- Задайте глубину истории отрисовки (в барах)
- Установите начальный баланс (необязательно)
ЗАМЕЧАНИЯ:
- в расчётах не учитываются издеркжи: спред, комиссия и свопы
- количество символов строго ограничено
- индикатор не оптимизирован по содержанию и возможно по производительности, поскольку я не обладаю знаниями и навыками ООП
В настоящее время — это эксперементальный образец по слабо раскрытой технике извлечения прибыли из торговли спредом/торговли по эквити.
Определений толком нет, инструкций тоже, знания по предмету фрагментарные и местами противоречивые.
Решил написать, чтобы разобраться в теме.
В настоящее время форумная активность по сабжу находится здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/475752
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:
- Визуальный анализ эффективности флетовых стратегий «от границ канала»: добавление опционально Боллинджера/Конвертов/Динамических уровней и других
- Создание дашборда и выведение всех доступных символов на график с присвоением каждой инструментария по активации/направлению/лотности, чтобы настраивать индикатор «на ходу» с немедленной зарисовкой новых параметров
- Автоматизация выявления лучшей (или лучших) конструкций портфелей/корзин для торговли по спреду/эквити, главное: нахождение или создание подходящей формулы для этого (я в математике не силён, это самая трудная часть)
- Алгоритмизация торговли (создания собственно советника) при благоприятных результатах
PS:
Либо здесь, либо в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/475752 можете делиться мнениями/знаниями/замечаниями по теме и по индикатору. У кого-нибудь реализация индикатра получится ещё лучше.
Индикатор Trade Assistant MetaTrader - мультитаймфреймовый индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: Stochastic oscillator, RSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index). Он отображает текущие направления трендов на таймфреймах M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. При использовании такого индикатора вы получаете четкое представление о тенденциях на всех важных таймфреймах. При этом не имеет значения, к какому таймфрейму вы прикрепите этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.Smart Trend Follower
Этот советник предназначен для автоматического отслеживания рыночных тенденций с помощью сигналов от индикаторов Moving Average и Stochastic Oscillator. Советник обнаруживает сигналы на покупку и продажу, используя пересечения MA, и подтверждает тренд с помощью Stochastic. Кроме того, советник включает автоматическое управление позициями, например, установку тейк-профита, стоп-лосса и удвоение размера лота, что повышает эффективность торговли на трендовых рынках.
Легкий и эффективный индикатор Watermark предназначен для отображения информативного водяного знака над основным графиком MetaTrader 5. Он автоматически отображает текущий символ, время графика и описание актива, позволяя трейдерам стильно и удобно настроить свой интерфейс.Portable Moving Average
Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.