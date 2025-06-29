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Индикаторы

EQ - индикатор для MetaTrader 5

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для визуального анализа эффективности торговли спредом/эквити 

ЦЕЛЬ:

  • выявление волатильно-флетовых конструкций для торговли спредом/эквити
  • визуальный анализ эффективности спред-торговли
  • определение моментов входа/выхода при торговле эквити

ПРИНЦИП РАБОТЫ:   

  • для каждой активной пары единожды задаётся объём и направление
  • рассчитывается кумулятивная прибыль/убыток от всех позиций
  • результат отображается как линия эквити в подокне 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
  1. Настройте объёмы, направления и активацию пар
  2. Укажите суффикс символа (если требуется)
  3. Задайте глубину истории отрисовки (в барах)
  4. Установите начальный баланс (необязательно)

ЗАМЕЧАНИЯ:

  • в расчётах не учитываются издеркжи: спред, комиссия и свопы
  • количество символов строго ограничено
  • индикатор не оптимизирован по содержанию и возможно по производительности, поскольку я не обладаю знаниями и навыками ООП
Данные замечания по части содержания являются следствием «пробы пера»: сначала необходимо понять, как правильно должен работать механизм, и уже в дальнейшем при потенциале — развивать и автоматику процесса.

В настоящее время — это эксперементальный образец по слабо раскрытой технике извлечения прибыли из торговли спредом/торговли по эквити.
Определений толком нет, инструкций тоже, знания по предмету фрагментарные и местами противоречивые.
Решил написать, чтобы разобраться в теме.
В настоящее время форумная активность по сабжу находится здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/475752


ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:
  1. Визуальный анализ эффективности флетовых стратегий «от границ канала»: добавление опционально Боллинджера/Конвертов/Динамических уровней и других
  2. Создание дашборда и выведение всех доступных символов на график с присвоением каждой инструментария по активации/направлению/лотности, чтобы настраивать индикатор «на ходу» с немедленной зарисовкой новых параметров
  3. Автоматизация выявления лучшей (или лучших) конструкций портфелей/корзин для торговли по спреду/эквити, главное: нахождение или создание подходящей формулы для этого (я в математике не силён, это самая трудная часть)
  4. Алгоритмизация торговли (создания собственно советника) при благоприятных результатах


PS:

Либо здесь, либо в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/475752 можете делиться мнениями/знаниями/замечаниями по теме и по индикатору. У кого-нибудь реализация индикатра получится ещё лучше.


















Trade Assistant MT5 Trade Assistant MT5

Индикатор Trade Assistant MetaTrader - мультитаймфреймовый индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: Stochastic oscillator, RSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index). Он отображает текущие направления трендов на таймфреймах M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. При использовании такого индикатора вы получаете четкое представление о тенденциях на всех важных таймфреймах. При этом не имеет значения, к какому таймфрейму вы прикрепите этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.

Smart Trend Follower Smart Trend Follower

Этот советник предназначен для автоматического отслеживания рыночных тенденций с помощью сигналов от индикаторов Moving Average и Stochastic Oscillator. Советник обнаруживает сигналы на покупку и продажу, используя пересечения MA, и подтверждает тренд с помощью Stochastic. Кроме того, советник включает автоматическое управление позициями, например, установку тейк-профита, стоп-лосса и удвоение размера лота, что повышает эффективность торговли на трендовых рынках.

Водяной знак Водяной знак

Легкий и эффективный индикатор Watermark предназначен для отображения информативного водяного знака над основным графиком MetaTrader 5. Он автоматически отображает текущий символ, время графика и описание актива, позволяя трейдерам стильно и удобно настроить свой интерфейс.

Portable Moving Average Portable Moving Average

Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.