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Индикаторы

EQ Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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Интерфесное развитие предыдущей версии индикатора:

+ Автоматическое слежение за "Обзором рынка", добавление и удаление символов
+ Автоматическая отрисовка любых изменений в активных символах
+ Автоматическое временное сохранение настроек при удалении или выключении терминала
+ Интерфейс: сброс, цветовая тема, машстабирование, разделение на столбики, сворачивание, закрытие (удаление с графика индикатора)



ЦЕЛЬ:

  • выявление волатильно-флетовых конструкций для торговли спредом/эквити
  • визуальный анализ эффективности спред-торговли
  • определение моментов входа/выхода при торговле эквити
ПРИНЦИП РАБОТЫ:   

  • для каждой активной пары единожды задаётся объём и направление
  • рассчитывается кумулятивная прибыль/убыток от всех позиций
  • результат отображается как линия эквити в подокне 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
  1. Настройте объёмы, направления и активацию пар
  2. Задайте глубину истории отрисовки (в барах)
  3. Установите начальный баланс (необязательно)

ЗАМЕЧАНИЯ:

  • в расчётах не учитываются издеркжи: спред, комиссия и свопы
Данные замечания по части содержания являются следствием «пробы пера»: сначала необходимо понять, как правильно должен работать механизм, и уже в дальнейшем при потенциале — развивать и автоматику процесса.

В настоящее время — это эксперементальный образец по слабо раскрытой технике извлечения прибыли из торговли спредом/торговли по эквити.
Определений толком нет, инструкций тоже, знания по предмету фрагментарные и местами противоречивые.
Решил написать, чтобы разобраться в теме.
В настоящее время форумная активность по сабжу находится здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/475752


ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:
  1. Визуальный анализ эффективности флетовых стратегий «от границ канала»: добавление опционально Боллинджера/Конвертов/Динамических уровней и других 
  2. Автоматизация выявления лучшей (или лучших) конструкций портфелей/корзин для торговли по спреду/эквити, главное: нахождение или создание подходящей формулы для этого (я в математике не силён, это самая трудная часть)
  3. Алгоритмизация торговли (создания собственно советника) при благоприятных результатах


PS:

Либо здесь, либо в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/475752 можете делиться мнениями/знаниями/замечаниями по теме и по индикатору. У кого-нибудь реализация индикатра получится ещё лучше.


Keltner Channel MT5 Keltner Channel MT5

Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.

EXSR EXSR

EXSR.mq5: Контртрендовый советник MT5, который ловит развороты, сочетая экстремумы RSI(14) с прорывами полос Боллинджера и разворотной свечой, размещая одну сделку на инструмент с фиксированным SL/TP.

Gain/Loss Info MT5 Gain/Loss Info MT5

Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Murrey Math Line X MT5 Murrey Math Line X MT5

Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки, сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.