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EQ Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Интерфесное развитие предыдущей версии индикатора:
+ Автоматическое слежение за "Обзором рынка", добавление и удаление символов
+ Автоматическая отрисовка любых изменений в активных символах
+ Автоматическое временное сохранение настроек при удалении или выключении терминала
+ Интерфейс: сброс, цветовая тема, машстабирование, разделение на столбики, сворачивание, закрытие (удаление с графика индикатора)
ЦЕЛЬ:
- выявление волатильно-флетовых конструкций для торговли спредом/эквити
- визуальный анализ эффективности спред-торговли
- определение моментов входа/выхода при торговле эквити
- для каждой активной пары единожды задаётся объём и направление
- рассчитывается кумулятивная прибыль/убыток от всех позиций
- результат отображается как линия эквити в подокне
- Настройте объёмы, направления и активацию пар
- Задайте глубину истории отрисовки (в барах)
- Установите начальный баланс (необязательно)
ЗАМЕЧАНИЯ:
- в расчётах не учитываются издеркжи: спред, комиссия и свопы
В настоящее время — это эксперементальный образец по слабо раскрытой технике извлечения прибыли из торговли спредом/торговли по эквити.
Определений толком нет, инструкций тоже, знания по предмету фрагментарные и местами противоречивые.
Решил написать, чтобы разобраться в теме.
В настоящее время форумная активность по сабжу находится здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/475752
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:
- Визуальный анализ эффективности флетовых стратегий «от границ канала»: добавление опционально Боллинджера/Конвертов/Динамических уровней и других
- Автоматизация выявления лучшей (или лучших) конструкций портфелей/корзин для торговли по спреду/эквити, главное: нахождение или создание подходящей формулы для этого (я в математике не силён, это самая трудная часть)
- Алгоритмизация торговли (создания собственно советника) при благоприятных результатах
PS:
Либо здесь, либо в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/475752 можете делиться мнениями/знаниями/замечаниями по теме и по индикатору. У кого-нибудь реализация индикатра получится ещё лучше.
Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.EXSR
EXSR.mq5: Контртрендовый советник MT5, который ловит развороты, сочетая экстремумы RSI(14) с прорывами полос Боллинджера и разворотной свечой, размещая одну сделку на инструмент с фиксированным SL/TP.
Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Murrey Math Line X MT5
Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки, сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.