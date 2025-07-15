Интерфесное развитие предыдущей версии индикатора:

+ Автоматическое слежение за "Обзором рынка", добавление и удаление символов

+ Автоматическая отрисовка любых изменений в активных символах

+ Автоматическое временное сохранение настроек при удалении или выключении терминала

+ Интерфейс: сброс, цветовая тема, машстабирование, разделение на столбики, сворачивание, закрытие (удаление с графика индикатора)













ЦЕЛЬ:



выявление волатильно-флетовых конструкций для торговли спредом/эквити

визуальный анализ эффективности спред-торговли

определение моментов входа/выхода при торговле эквити

:

для каждой активной пары единожды задаётся объём и направление

рассчитывается кумулятивная прибыль/убыток от всех позиций

результат отображается как линия эквити в подокне

:

Настройте объёмы, направления и активацию пар Задайте глубину истории отрисовки (в барах) Установите начальный баланс (необязательно)



ЗАМЕЧАНИЯ:



в расчётах не учитываются издеркжи: спред, комиссия и свопы



Данные замечания по части содержания являются следствием

«пробы пера»: сначала необходимо понять, как правильно должен работать механизм, и уже в дальнейшем при потенциале — развивать и автоматику процесса.

В настоящее время — это эксперементальный образец по слабо раскрытой технике извлечения прибыли из торговли спредом/торговли по эквити.

Определений толком нет, инструкций тоже, знания по предмету фрагментарные и местами противоречивые.

Решил написать, чтобы разобраться в теме.

В настоящее время форумная активность по сабжу находится здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/475752

:

Визуальный анализ эффективности флетовых стратегий «от границ канала»: добавление опционально Боллинджера/Конвертов/Динамических уровней и других Автоматизация выявления лучшей (или лучших) конструкций портфелей/корзин для торговли по спреду/эквити, главное: нахождение или создание подходящей формулы для этого (я в математике не силён, это самая трудная часть) Алгоритмизация торговли (создания собственно советника) при благоприятных результатах





PS:



Либо здесь, либо в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/475752 можете делиться мнениями/знаниями/замечаниями по теме и по индикатору. У кого-нибудь реализация индикатра получится ещё лучше.



