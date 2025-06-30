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Водяной знак - индикатор для MetaTrader 5
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Основные характеристики
1. динамический водяной знак
- Автоматически отображает текущий символ (например, EURUSD) и активный таймфрейм (например, M15).
- Показывает описание актива (например, "EURUSD - Евро против Доллара США" или "XAUUSD - Золото").
- Полностью отображается на графике, не мешая визуальному анализу.
2. отзывчивый дизайн
- Подстраивает размер шрифта в зависимости от разрешения экрана.
- Переставляет отцентрированные элементы даже после изменения размера графика.
- Работает при любом размере окна MetaTrader 5.
3 Простая настройка
- Цвет водяного знака : задается с помощью RGBA для настройки прозрачности и тона.
- Размер шрифта : настраивается через входной параметр (InputFontSize).
4 . Легкий и эффективный
- Не использует буферы и технические участки.
- Потребляет мало ресурсов терминала MT5.
- Чистый и модульный код, который легко интегрировать или адаптировать.
5. полная совместимость
- Валютные пары
- Индексы
- Сырьевые товары (такие как золото и серебро)
- Фьючерсные контракты
- Акции
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/59930
Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквитиTrade Assistant MT5
Индикатор Trade Assistant MetaTrader - мультитаймфреймовый индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: Stochastic oscillator, RSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index). Он отображает текущие направления трендов на таймфреймах M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. При использовании такого индикатора вы получаете четкое представление о тенденциях на всех важных таймфреймах. При этом не имеет значения, к какому таймфрейму вы прикрепите этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.
Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.Total Power Indicator MT5
Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.