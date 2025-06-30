Индикатор Trade Assistant MetaTrader - мультитаймфреймовый индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: Stochastic oscillator, RSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index). Он отображает текущие направления трендов на таймфреймах M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. При использовании такого индикатора вы получаете четкое представление о тенденциях на всех важных таймфреймах. При этом не имеет значения, к какому таймфрейму вы прикрепите этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.

Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.

Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.