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Индикаторы

Водяной знак - индикатор для MetaTrader 5

Gustavo Franthesco Kerntopf
Gustavo Franthesco Kerntopf

Gustavo Franthesco Kerntopf

Professor de Ciências na rede fundamental de ensino e trader desde 2019.
7 кодов 1 тема 6 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Основные характеристики

1. динамический водяной знак

  • Автоматически отображает текущий символ (например, EURUSD) и активный таймфрейм (например, M15).
  • Показывает описание актива (например, "EURUSD - Евро против Доллара США" или "XAUUSD - Золото").
  • Полностью отображается на графике, не мешая визуальному анализу.

2. отзывчивый дизайн

  • Подстраивает размер шрифта в зависимости от разрешения экрана.
  • Переставляет отцентрированные элементы даже после изменения размера графика.
  • Работает при любом размере окна MetaTrader 5.

3 Простая настройка

  • Цвет водяного знака : задается с помощью RGBA для настройки прозрачности и тона.
  • Размер шрифта : настраивается через входной параметр (InputFontSize).

4 . Легкий и эффективный

  • Не использует буферы и технические участки.
  • Потребляет мало ресурсов терминала MT5.
  • Чистый и модульный код, который легко интегрировать или адаптировать.

5. полная совместимость

  • Валютные пары
  • Индексы
  • Сырьевые товары (такие как золото и серебро)
  • Фьючерсные контракты
  • Акции



    Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/59930

    EQ EQ

    Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквити

    Trade Assistant MT5 Trade Assistant MT5

    Индикатор Trade Assistant MetaTrader - мультитаймфреймовый индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: Stochastic oscillator, RSI (Relative Strength Index) и CCI (Commodity Channel Index). Он отображает текущие направления трендов на таймфреймах M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. При использовании такого индикатора вы получаете четкое представление о тенденциях на всех важных таймфреймах. При этом не имеет значения, к какому таймфрейму вы прикрепите этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.

    Portable Moving Average Portable Moving Average

    Вычисление скользящего среднего за один вызов функции. Код, который можно легко переносить из одного проекта в другой.

    Total Power Indicator MT5 Total Power Indicator MT5

    Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.