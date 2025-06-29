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Trade Assistant MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trade Assistant MetaTrader - мультитаймфреймовый индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: Stochastic oscillator, RSI ( Relative Strength Index) и CCI ( Commodity Channel Index). Он отображает текущие направления трендов на таймфреймах M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. При использовании такого индикатора вы получаете четкое представление о тенденциях на всех важных таймфреймах. При этом не имеет значения, к какому таймфрейму вы прикрепите этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.
Входные параметры
- CheckCandle ( по умолчанию = Previous) - на какой свече проверять значения индикатора - работает как для отображения, так и для алертов.
- PercentK ( по умолчанию = 8) - период в барах для расчета линии %K индикатора Stochastic.
- PercentD ( по умолчанию = 3) - период в барах для расчета линии %D индикатора Stochastic.
- Slowing ( по умолчанию = 3) - значение для замедления индикатора Stochastic.
- RSIP1 ( по умолчанию = 14) - период для первого RSI (быстрого).
- RSIP2 ( по умолчанию = 70) - период для второго RSI (медленного).
- Enable ( по умолчанию = false/true) - если значениеравно true, Trade Assistant будет рассчитывать и отображать сигналы для данного таймфрейма.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при слиянии сигналов на некоторых таймфреймах будет использоваться всплывающее уведомление от MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при появлении слияния сигналов на некоторых таймфреймах будет отправляться сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении слияния сигналов на некоторых таймфреймах будет отправляться сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- Другие параметры - коды символов для стрелок направления тренда и цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55521
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