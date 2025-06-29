Этот советник предназначен для автоматического отслеживания рыночных тенденций с помощью сигналов от индикаторов Moving Average и Stochastic Oscillator. Советник обнаруживает сигналы на покупку и продажу, используя пересечения MA, и подтверждает тренд с помощью Stochastic. Кроме того, советник включает автоматическое управление позициями, например, установку тейк-профита, стоп-лосса и удвоение размера лота, что повышает эффективность торговли на трендовых рынках.

Этот скрипт и советник позволяет кодерам проводить бэктест своих новостных стратегий, использующих календарь MQL5.