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Индикаторы

Portable Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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(5)
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Это просто индикатор, который профессионально инстанцирует скользящую среднюю, и делает код очень портативным, чтобы его можно было копировать и вставлять в более крупные проекты индикаторов.

Это обучающий код для начинающих. В одном скрипте скользящая средняя рассчитывается от самых старых данных к самым новым, в серийной версии скользящая средняя рассчитывается от самых последних данных к самым старым.

Скользящее среднее рассчитывается за один вызов функции внутри OnCalculate. В этом нет ничего удивительного, это просто для организации и переносимости. Вы можете сделать это с любой из функций индикатора mql.

Переносное скользящее среднее

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55622

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Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквити

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TD Sequential Ultimate MT5 TD Sequential Ultimate MT5

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