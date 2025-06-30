Это просто индикатор, который профессионально инстанцирует скользящую среднюю, и делает код очень портативным, чтобы его можно было копировать и вставлять в более крупные проекты индикаторов.

Это обучающий код для начинающих. В одном скрипте скользящая средняя рассчитывается от самых старых данных к самым новым, в серийной версии скользящая средняя рассчитывается от самых последних данных к самым старым.

Скользящее среднее рассчитывается за один вызов функции внутри OnCalculate. В этом нет ничего удивительного, это просто для организации и переносимости. Вы можете сделать это с любой из функций индикатора mql.



