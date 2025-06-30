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Portable Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Это просто индикатор, который профессионально инстанцирует скользящую среднюю, и делает код очень портативным, чтобы его можно было копировать и вставлять в более крупные проекты индикаторов.
Это обучающий код для начинающих. В одном скрипте скользящая средняя рассчитывается от самых старых данных к самым новым, в серийной версии скользящая средняя рассчитывается от самых последних данных к самым старым.
Скользящее среднее рассчитывается за один вызов функции внутри OnCalculate. В этом нет ничего удивительного, это просто для организации и переносимости. Вы можете сделать это с любой из функций индикатора mql.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55622
Легкий и эффективный индикатор Watermark предназначен для отображения информативного водяного знака над основным графиком MetaTrader 5. Он автоматически отображает текущий символ, время графика и описание актива, позволяя трейдерам стильно и удобно настроить свой интерфейс.EQ
Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквити
Индикатор Total Power (индикатор MetaTrader) - основан на двух стандартных индикаторах Bear Power и Bull Power. Индикатор подсчитывает, сколько было бычьих и медвежьих баров за определенный период, а затем вычисляет пропорциональный индекс для медведей, быков и общий (рассчитывается как абсолютная разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы медведей и быков за период, устраняя главный недостаток оригинальных индикаторов Bear/Bull Power - отсутствие долгосрочной перспективы. Оригинальная версия индикатора Total Power для MetaTrader 4 была создана Даниэлем Фернандесом из Asirikuy.com в 2011 году. Теперь доступна версия и для MT5.TD Sequential Ultimate MT5
Индикатор TD Sequential Ultimate MetaTrader отображает все части метода TD Sequential, разработанного легендарным техническим аналитиком Томом ДеМарком. TD Sequential Ultimate отображает установки на покупку и продажу, включая стрелки Setup Perfection, обратные отсчеты на покупку и продажу, включая неудачные 13 попыток, а также уровни поддержки и сопротивления TDST. В отличие от многих других реализаций метода TD Sequential, этот индикатор предлагает множество улучшений: