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EQ - MetaTrader 5脚本

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
問候，朋友們！
我用 mql4 和 mql5 寫。 在我的市場上你會發現各種各樣的產品，每天我都會開發一些新東西，我會研究一些東西。 新的指標和顧問將在不久的將來出現。
請參閱 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
28 产品 9 代码 131 主题 6168 评论
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一次性和一次性开放虚拟仓位的历史权益，以直观地分析价差/权益交易绩效

目标

  • 确定价差/股票交易的波动性扁平化结构
  • 对价差交易效率进行可视化分析
  • 确定股票交易的进入/退出点

工作原理

  • 为每个活跃货币对设置一次交易量和方向
  • 计算所有仓位的累计盈亏
  • 结果在子窗口中显示为一条股票线。

如何使用
  1. 设置交易量、方向和激活交易对
  2. 指定符号后缀（如需要）
  3. 设置绘图历史的深度（以条为单位）
  4. 设置初始余额（可选）


  • 计算中不考虑点差、佣金和掉期
  • 符号数量有严格限制
  • 指标在内容方面没有优化，可能在性能方面也没有优化，因为我不具备 OOP 知识和技能。
关于内容部分的这些评论是"笔试 "的 结果：首先，有必要了解该机制应如何正常工作，将来，如果有潜力的话，可以开发该过程的自动化。

目前，它只是一个从价差/股票交易中提取利润的技术的实验样本，公开程度不高。
没有定义，没有说明，有关该主题的知识支离破碎，在某些地方还相互矛盾。
我决定通过写作来了解该主题。
目前有关该主题的论坛活动如下：https://www.mql5.com/ru/forum/475752


进一步的步骤
  1. 从通道边界 "可视化分析持平策略的有效性：添加可选的布林线/转换线/动态水平线等。
  2. 创建一个仪表盘，在图表上显示所有可用符号，每个符号分配到一个激活/方向/位置，以便 "随时随地 "定制指标，并立即勾画新参数。
  3. 自动识别价差/股票交易的最佳（或最好）投资组合/篮子设计，最主要的是：为此找到或创建一个合适的公式（我不擅长数学，这是最困难的部分）
  4. 交易算法化（创建 EA 本身）并取得良好效果


PS:

您可以 在这里或https://www.mql5.com/ru/forum/475752 主题中分享您对该主题和指标的意见/知识/评论。如果有人能实现该指标，那就更好了。


















由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/60962

BBMA 零损失区（ZZL）阿莉奶奶 BBMA 零损失区（ZZL）阿莉奶奶

BBMA 零损失区柱状图显示交易区，例如用于 "重入 "设置以最大限度降低风险的交易区

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负成交量指数（Negative Volume Index，NVI）是一个免费技术指标，用于 MT4 和 MT5 平台的高级图表分析。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：支持多时间框架 (MTF) 操作。 可切换为显示正成交量指数。

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Candle Range MetaTrader 指标 - 是一个非常简单、轻量级的指标，可在鼠标移动时以点为单位显示蜡烛的范围。除最高/最低范围外，它还可选择显示蜡烛体大小（开盘/收盘）。多个显示参数可用于控制指标的外观。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。

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