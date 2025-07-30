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一次性和一次性开放虚拟仓位的历史权益，以直观地分析价差/权益交易绩效
目标：
- 确定价差/股票交易的波动性扁平化结构
- 对价差交易效率进行可视化分析
- 确定股票交易的进入/退出点
工作原理：
- 为每个活跃货币对设置一次交易量和方向
- 计算所有仓位的累计盈亏
- 结果在子窗口中显示为一条股票线。
如何使用：
- 设置交易量、方向和激活交易对
- 指定符号后缀（如需要）
- 设置绘图历史的深度（以条为单位）
- 设置初始余额（可选）
注：
- 计算中不考虑点差、佣金和掉期
- 符号数量有严格限制
- 指标在内容方面没有优化，可能在性能方面也没有优化，因为我不具备 OOP 知识和技能。
目前，它只是一个从价差/股票交易中提取利润的技术的实验样本，公开程度不高。
没有定义，没有说明，有关该主题的知识支离破碎，在某些地方还相互矛盾。
我决定通过写作来了解该主题。
目前有关该主题的论坛活动如下：https://www.mql5.com/ru/forum/475752
进一步的步骤：
。
- 从通道边界 "可视化分析持平策略的有效性：添加可选的布林线/转换线/动态水平线等。
- 创建一个仪表盘，在图表上显示所有可用符号，每个符号分配到一个激活/方向/位置，以便 "随时随地 "定制指标，并立即勾画新参数。
- 自动识别价差/股票交易的最佳（或最好）投资组合/篮子设计，最主要的是：为此找到或创建一个合适的公式（我不擅长数学，这是最困难的部分）
- 交易算法化（创建 EA 本身）并取得良好效果
PS:
您可以 在这里或https://www.mql5.com/ru/forum/475752 主题中分享您对该主题和指标的意见/知识/评论。如果有人能实现该指标，那就更好了。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/60962
BBMA 零损失区（ZZL）阿莉奶奶
BBMA 零损失区柱状图显示交易区，例如用于 "重入 "设置以最大限度降低风险的交易区Negative Volume Index indicator
负成交量指数（Negative Volume Index，NVI）是一个免费技术指标，用于 MT4 和 MT5 平台的高级图表分析。它基于勾选成交量（在 MT5 中可用实际成交量替代），并增加了两个有用的功能：支持多时间框架 (MTF) 操作。 可切换为显示正成交量指数。
Candle Range
Candle Range MetaTrader 指标 - 是一个非常简单、轻量级的指标，可在鼠标移动时以点为单位显示蜡烛的范围。除最高/最低范围外，它还可选择显示蜡烛体大小（开盘/收盘）。多个显示参数可用于控制指标的外观。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。Forex news events reaction EA: An mql5 calendar introduction.
MQL5 Expert Advisor 使用 MQL5 日历对影响重大的外汇新闻事件做出反应。它可识别与通胀（CPI/PPI）和利率决定相关的新闻，使用挂单进行突破交易。是希望自动执行基于新闻的策略的交易者的理想选择。(这只是一个起点）