



一次性和一次性开放虚拟仓位的历史权益，以直观地分析价差/权益交易绩效



目标：



确定价差/股票交易的波动性扁平化结构

对价差交易效率进行可视化分析

确定股票交易的进入/退出点

为每个活跃货币对设置一次交易量和方向

计算所有仓位的累计盈亏

结果在子窗口中显示为一条股票线。

设置交易量、方向和激活交易对 指定符号后缀（如需要） 设置绘图历史的深度（以条为单位） 设置初始余额（可选）





注：



计算中不考虑点差、佣金和掉期

符号数量有严格限制



指标在内容方面没有优化，可能在性能方面也没有优化，因为我不具备 OOP 知识和技能。

"笔试 "的

：首先，有必要了解该机制应如何正常工作，将来，如果有潜力的话，可以开发该过程的自动化。

关于内容部分的这些评论是结果目前，它只是一个从价差/股票交易中提取利润的技术的实验样本，公开程度不高。没有定义，没有说明，有关该主题的知识支离破碎，在某些地方还相互矛盾。我决定通过写作来了解该主题。目前有关该主题的论坛活动如下：



PS:



您可以 在这里或https://www.mql5.com/ru/forum/475752 主题中分享您对该主题和指标的意见/知识/评论。如果有人能实现该指标，那就更好了。



































































