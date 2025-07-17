Индикатор Market Profile MetaTrader - это классическая реализация Market Profile, которая может показывать плотность цены во времени, выделяя наиболее важные ценовые уровни, область значений и контрольное значение данной торговой сессии. Этот индикатор может быть прикреплен к таймфреймам от M1 до D1 и будет показывать Market Profile для ежедневных, еженедельных, ежемесячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы обеспечивают более высокую точность. Более высокие таймфреймы рекомендуются для лучшей наглядности. Также можно использовать сеанс свободного рисования прямоугольника для создания пользовательского профиля рынка на любом таймфрейме. Для рисования блоков профиля доступны шесть различных цветовых схем. Также возможно рисование профилей в виде обычной цветовой гистограммы. Кроме того, вы можете выбрать цвет профиля на основе бычьих/медвежьих баров. Данный индикатор основан на голом прайс экшене и не использует стандартные индикаторы. Он доступен для MetaTrader 4, MetaTrader 5

Индикатор Moving Average Candlesticks MetaTrader - это визуализация графика стандартной скользящей средней с помощью баров свечей. Он строит свечи на основе значений скользящей средней, рассчитанных для Close, Open, Low и High. Позволяет увидеть компактный снимок более детальной информации о рынке по сравнению с классическим индикатором MA. Работает с любой валютной парой, таймфреймом и режимом МА. Индикатор доступен для MT4 и MT5.