Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Moving Average based on Heiken-Ashi - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 873
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Особенности:
- Работает на всех символах.
- Индикатор является мультитаймфреймовым.
- Использует цвета для восходящего и нисходящего тренда, чтобы лучше визуализировать истинную тенденцию рынка.
Входы:
- Таймфрейм - изменение таймфрейма для расчетов индикатора.
- Период - изменить период МА.
- Сдвиг - изменить сдвиг МА.
- Метод - изменить метод МА.
- Цена - изменить тип цены.
Вот пример 3 МА для таймфреймов 5 минут, 10 минут и 15 минут на 5-минутном графике.
Индикатор рисует только линию МА, но не свечи Хайкен-Аши, вот пример со свечами Хайкен-Аши.
Индикатор рассчитывает только свечи Heiken-Ashi, но код внутри CalculateHeikenAshi может быть модифицирован для расчета новых данных OHLC.
Вот пример расчета Heiken-Ashi Smoothed.
Сглаженный Heiken-Ashi - это более надежный инструмент следования за трендом, который лучше подходит для свинг-трейдинга и фильтрации входов.
Или мы можем заменить этот код на сглаженный Heiken-Ashi с помощью ATR.
Сглаженный по Хайкену-Аши ATR обеспечивает плавную базовую линию для установки динамических уровней стоп-лосс/тейк-профит.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60537
Индикатор Market Profile MetaTrader - это классическая реализация Market Profile, которая может показывать плотность цены во времени, выделяя наиболее важные ценовые уровни, область значений и контрольное значение данной торговой сессии. Этот индикатор может быть прикреплен к таймфреймам от M1 до D1 и будет показывать Market Profile для ежедневных, еженедельных, ежемесячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы обеспечивают более высокую точность. Более высокие таймфреймы рекомендуются для лучшей наглядности. Также можно использовать сеанс свободного рисования прямоугольника для создания пользовательского профиля рынка на любом таймфрейме. Для рисования блоков профиля доступны шесть различных цветовых схем. Также возможно рисование профилей в виде обычной цветовой гистограммы. Кроме того, вы можете выбрать цвет профиля на основе бычьих/медвежьих баров. Данный индикатор основан на голом прайс экшене и не использует стандартные индикаторы. Он доступен для MetaTrader 4, MetaTrader 5Moving Average Candlesticks MT5
Индикатор Moving Average Candlesticks MetaTrader - это визуализация графика стандартной скользящей средней с помощью баров свечей. Он строит свечи на основе значений скользящей средней, рассчитанных для Close, Open, Low и High. Позволяет увидеть компактный снимок более детальной информации о рынке по сравнению с классическим индикатором MA. Работает с любой валютной парой, таймфреймом и режимом МА. Индикатор доступен для MT4 и MT5.
Индикатор Laguerre MetaTrader - полностью собственный индикатор, не опирающийся на стандартные индикаторы MT4/MT5. Он отображает взвешенную линию тренда в отдельном окне графика. Его можно использовать для простых сигналов входа и выхода. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Keltner Channel MT5
Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.