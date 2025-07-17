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Moving Average based on Heiken-Ashi - MetaTrader 5脚本

Tshidiso Ephraim Mpakanyane
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特点

  • 适用于所有符号
  • 该指标具有多时间框架
  • 使用颜色 表示上涨和下跌趋势，以更好地直观反映真实的市场趋势。


输入：

  • 时间框架 - 更改指标计算的时间框架。
  • Period - 更改 MA 周期。
  • Shift - 更改 MA 移位。
  • Method - 更改 MA 方法。
  • Price - 更改价格类型。


下面是在 5 分钟图表上绘制 5 分钟、10 分钟和 15 分钟时间框架的 3 条 MA 的示例。



该指标只绘制 MA 线，不绘制 Heiken-Ashi 烛线，以下是绘制 Heiken-Ashi 烛线的示例。



该指标只计算 Heiken-Ashi 蜡烛，但可以修改 CalculateHeikenAshi 内的代码，以计算新的 OHLC 数据。

下面是 Heiken-Ashi 平滑计算的示例。


平滑 Heiken-Ashi 是一种更可靠的趋势跟踪工具，更适合波段交易和过滤入口。


或者，我们也可以使用 ATR 将代码替换为 Heiken-Ashi 平滑法。


Heiken-Ashi 平滑 ATR 为设置动态止损/止盈水平提供了一个平滑基线。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60537

Market Profile MT5 Market Profile MT5

Market Profile MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Market Profile 实施工具，可显示一段时间内的价格密度，勾勒出特定交易时段内最重要的价格水平、价值区域和控制值。该指标可连接到 M1 和 D1 之间的时间框架，并显示日、周、月甚至日内交易时段的市场概况。较低的时间框架精度更高。建议使用较高的时间框架，以获得更好的可视性。也可以使用自由绘制矩形时段，在任何时间框架上创建自定义市场概况。有六种不同的配色方案可用于绘制剖面图块。也可以将剖面图绘制成纯色柱状图。您也可以选择根据看涨/看跌柱状图为剖面图着色。该指标基于裸价格行为，不使用任何标准指标。适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

Moving Average Candlesticks MT5 Moving Average Candlesticks MT5

移动平均线烛台 MetaTrader 指标 - 使用烛台条形图显示标准移动平均线。它根据收盘价、开盘价、最低价和最高价计算出的移动平均值绘制烛台。与传统的 MA 指标相比，它能以紧凑的快照方式显示更详细的市场信息。它适用于任何货币对、时间框架和 MA 模式。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Laguerre MT5 Laguerre MT5

Laguerre MetaTrader 指标 - 完全自定义指标，不依赖 MT4/MT5 标准指标。它在图表的单独窗口中显示加权趋势线。可用于发出简单的进场和出场信号。该指标适用于 MT4 和 MT5。

Keltner Channel MT5 Keltner Channel MT5

凯尔特纳通道（MetaTrader 指标）--是切斯特-凯尔特纳（Chester W. Keltner）于 1960 年开发的经典技术分析指标。该指标与布林线和包络线有些类似。它使用三条图线：中间线是应用于典型价格的 10 天简单移动平均线（（高价 + 低价 + 收盘价）/ 3），上下限通过将每日价格范围的移动平均线（高低差）与中间线相加减而形成。这样就建立了一个基于波动率的通道。在此版本的指标中，您可以修改 MA 的所有参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。