特点

适用于 所有符号 。

。 该指标具有 多时间框架 。

。 使用颜色 表示上涨和下跌趋势，以更好地直观反映真实的市场趋势。







输入：

时间框架 - 更改指标计算的时间框架。

Period - 更改 MA 周期。

Shift - 更改 MA 移位。

Method - 更改 MA 方法。

Price - 更改价格类型。







下面是在 5 分钟图表上绘制 5 分钟、10 分钟和 15 分钟时间框架的 3 条 MA 的示例。









该指标只绘制 MA 线，不绘制 Heiken-Ashi 烛线，以下是绘制 Heiken-Ashi 烛线的示例。









该指标只计算 Heiken-Ashi 蜡烛，但可以修改 CalculateHeikenAshi 内的代码，以计算新的 OHLC 数据。

下面是 Heiken-Ashi 平滑计算的示例。





平滑 Heiken-Ashi 是一种更可靠的趋势跟踪工具，更适合波段交易和过滤入口。





或者，我们也可以使用 ATR 将代码替换为 Heiken-Ashi 平滑法。





Heiken-Ashi 平滑 ATR 为设置动态止损/止盈水平提供了一个平滑基线。

