Индикатор Market Profile MetaTrader - это классическая реализация Market Profile, которая может показывать плотность цены во времени, выделяя наиболее важные ценовые уровни, область значений и контрольное значение данной торговой сессии. Этот индикатор может быть прикреплен к таймфреймам от M1 до D1 и будет показывать Market Profile для ежедневных, еженедельных, ежемесячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы обеспечивают более высокую точность. Более высокие таймфреймы рекомендуются для лучшей наглядности. Также можно использовать сеанс свободного рисования прямоугольника для создания пользовательского профиля рынка на любом таймфрейме. Для рисования блоков профиля доступны шесть различных цветовых схем. Также возможно рисование профилей в виде обычной цветовой гистограммы. Кроме того, вы можете выбрать цвет профиля на основе бычьих/медвежьих баров. Данный индикатор основан на голом прайс экшене и не использует стандартные индикаторы. Он доступен для MetaTrader 4, MetaTrader 5

Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты. Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разница High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.

Индикатор Float MetaTrader - сложный индикатор, который анализирует предыдущую историю графиков для данной валютной пары, а затем пытается проанализировать тенденции в текущей ситуации. Он показывает, где начинаются и заканчиваются тренды в отдельном окне графика, а также уровни коррекции Фибоначчи в сочетании с уровнями ДиНаполи на основном графике. Он также показывает, как давно были зафиксированы локальные максимумы и минимумы. Индикатор доступен для MT4 и MT5.