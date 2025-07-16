Индикатор Moving Average Candlesticks MetaTrader - это визуализация графика стандартной скользящей средней с помощью баров свечей. Он строит свечи на основе значений скользящей средней, рассчитанных для Close, Open, Low и High. Позволяет увидеть компактный снимок более детальной информации о рынке по сравнению с классическим индикатором MA. Работает с любой валютной парой, таймфреймом и режимом МА. Индикатор доступен для MT4 и MT5.

Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки, сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.