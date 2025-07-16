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Market Profile MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Market Profile MetaTrader - это классическая реализация Market Profile, которая может показывать плотность цены во времени, выделяя наиболее важные ценовые уровни, область значений и контрольное значение данной торговой сессии. Этот индикатор может быть прикреплен к таймфреймам от M1 до D1 и будет показывать Market Profile для ежедневных, еженедельных, ежемесячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы обеспечивают более высокую точность. Более высокие таймфреймы рекомендуются для лучшей наглядности. Также можно использовать сеанс свободного рисования прямоугольника для создания пользовательского профиля рынка на любом таймфрейме. Для рисования блоков профиля доступны шесть различных цветовых схем. Также возможно рисование профилей в виде обычной цветовой гистограммы. Кроме того, вы можете выбрать цвет профиля на основе бычьих/медвежьих баров. Данный индикатор основан на голом прайс экшене и не использует стандартные индикаторы. Доступен для MetaTrader 4, MetaTrader 5
Входные параметры
Основной
- Сессия ( по умолчанию = Daily) - торговая сессия для рыночного профиля: Daily, Weekly, Monthly, Intraday и Rectangle. Чтобы рассчитывалась прямоугольная сессия, на график должен быть добавлен объект прямоугольного графика с именем, начинающимся сMPR. Нажатие клавиши 'r' на клавиатуре автоматически добавит объект прямоугольника с соответствующим именем.
- StartFromDate ( по умолчанию = __DATE__) - еслиStartFromCurrentSession равен false, то индикатор начнет рисовать профили с этой даты. Он рисует в прошлое. Например, если вы установили 2018-01-20, аSessionsToCount равно 2, то он будет рисовать профили за 2018-01-20 и 2018-01-19.
- StartFromCurrentSession ( по умолчанию = true) - еслиtrue, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе - с даты, указанной вStartFromDate.
- SessionsToCount ( по умолчанию = 2) - для скольких торговых сессий рисовать рыночные профили.
- SeamlessScrollingMode ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, параметры StartFromDate и StartFromCurrentSession игнорируются; сессии рассчитываются и отображаются, начиная с крайнего правого бара текущей позиции графика. Это позволяет неограниченно прокручивать время назад для просмотра прошлых сессий.
- EnableDevelopingPOC ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то будут нарисованы несколько горизонтальных линий, отображающих развитие точки контроля в течение сессии.
- EnableDevelopingVAHVAL ( по умолчанию = false) - есливерно, будут нарисованы несколько горизонтальных линий, показывающих, как в течение сессии развивались Value Area High и Value Area Low.
- ValueAreaPercentage ( по умолчанию = 70) - процентная доля ТПО сессии для включения в область ценности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55396
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