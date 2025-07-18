Keltner Channel (индикатор MetaTrader) - классический индикатор технического анализа, разработанный Честером В. Келтнером в 1960 году. Индикатор в некоторой степени похож на полосы Боллинджера и конверты . Он использует три линии графика: средняя линия - это 10-дневная простая скользящая средняя, примененная к типичной цене ((high + low + close) / 3), верхняя и нижняя полосы получаются путем сложения и вычитания скользящей средней дневного диапазона цен (разности High и Low) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности. В этой версии индикатора вы можете изменять все параметры МА. Индикатор доступен как для версии платформы MT4, так и для MT5.

Входные параметры

MA_Period ( по умолчанию = 10) - период скользящей средней (средняя линия).

по умолчанию = 10) - период скользящей средней (средняя линия). Mode_MA ( по умолчанию = MODE_SMA) - режим скользящей средней (средняя линия).

по умолчанию = MODE_SMA) - режим скользящей средней (средняя линия). Price_Type ( по умолчанию = PRICE_TYPICAL) - применяемая цена скользящей средней (средняя линия).

Пример и стратегия

Классическая стратегия работы с этим индикатором заключается в том, чтобы выходить в длинную позицию, когда цена закрывается выше верхней полосы, и в короткую, когда она закрывается ниже нижней полосы. Это кажется довольно жизнеспособной системой входа. Выходы могут быть основаны на трех компонентах: очень консервативный стоп-лосс (как вы видите на графике, ложные сигналы - не редкость), довольно далекий тейк-профит и пересечение со средней линией. Некоторые трейдеры также предлагают использовать другие индикаторы для подтверждения.

С математической точки зрения, канал представляет собой полосы, более сильно смещенные в верхнюю сторону во время восходящих трендов и в нижнюю сторону во время нисходящих трендов. Это означает, что верхняя линия с меньшей вероятностью будет пробита при уже установившемся восходящем тренде. И наоборот, для уже установившегося нисходящего тренда.



