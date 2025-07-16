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Moving Average Candlesticks MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Moving Average Candlesticks MetaTrader - это визуализация графика стандартной скользящей средней с помощью баров свечей. Он строит свечи на основе значений скользящей средней, рассчитанных для Close, Open, Low и High. Позволяет увидеть компактный снимок более детальной информации о рынке по сравнению с классическим индикатором MA. Работает с любой валютной парой, таймфреймом и режимом МА. Индикатор доступен для MT4 и MT5.
Входные параметры
- MAPeriod ( по умолчанию = 10) - период скользящей средней, используемый в расчетах.
- MAType ( по умолчанию = MODE_SMA) - метод скользящей средней.
Пример и стратегия
Этот индикатор не очень хорошо использовать для прямой торговли. Он просто показывает пересечение скользящей средней, а также некоторые другие параметры графика. Используйте его для выявления неровностей в поведении цены, наблюдая за длиной тел свечей и длиной их теней (фитилей). Изменение цвета может показаться хорошим сигналом для входа в рынок, но оно также даст много ложных сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55398
Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки, сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.Gain/Loss Info MT5
Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Индикатор Market Profile MetaTrader - это классическая реализация Market Profile, которая может показывать плотность цены во времени, выделяя наиболее важные ценовые уровни, область значений и контрольное значение данной торговой сессии. Этот индикатор может быть прикреплен к таймфреймам от M1 до D1 и будет показывать Market Profile для ежедневных, еженедельных, ежемесячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы обеспечивают более высокую точность. Более высокие таймфреймы рекомендуются для лучшей наглядности. Также можно использовать сеанс свободного рисования прямоугольника для создания пользовательского профиля рынка на любом таймфрейме. Для рисования блоков профиля доступны шесть различных цветовых схем. Также возможно рисование профилей в виде обычной цветовой гистограммы. Кроме того, вы можете выбрать цвет профиля на основе бычьих/медвежьих баров. Данный индикатор основан на голом прайс экшене и не использует стандартные индикаторы. Он доступен для MetaTrader 4, MetaTrader 5Moving Average based on Heiken-Ashi
Это индикатор скользящей средней, основанный на свечах Heiken-Ashi, а не на сырой рыночной цене.