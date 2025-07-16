Индикатор Murrey Math Line X MetaTrader - индикатор разворотных линий, который обязательно пригодится каждому трейдеру, умеющему торговать с помощью линий поддержки, сопротивления и разворотных линий. Он отображает на основном графике 8 основных линий (и еще 5 дополнительных), помогая находить лучшие точки для продажи, покупки и выхода из позиций. Индикатор может выдавать предупреждения, когда свеча закрывается после пробоя любой из разворотных линий. Вы можете скачать этот индикатор для платформ MT4 и MT5.

Индикатор Gain/Loss Info MetaTrader - отображает прибыль и убытки для всех свечей, где превышен заданный порог. Значения рассчитываются в пунктах и процентах. Индикатор может рассчитывать прибыль/убытки в двух режимах: как разницу между закрытием и открытием свечи и как разницу между текущим и предыдущим закрытием. Вы можете установить минимальные границы изменения (для пунктов и процентов), режимы изменения, а также управлять цветом шрифта выводимых чисел. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.