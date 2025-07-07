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ATR Channels Indicator - MetaTrader 5脚本
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该指标基于 MT4 的 ATR 通道指标，该指标由 The Collector 在https://www.mql5.com/zh/code/9287 发布。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60194
区间扩展指数（MetaTrader 指标）--是一种相对震荡指标，用于衡量价格变化的速度，并在价格表现出弱势或强势时发出超买/超卖信号。该指标由 Tom DeMark 开发，并在其著作《技术分析新科学》（The New Science of Technical Analysis）中进行了解释。该指标的数值在 -100 到 +100 之间变化。REI 是一个增强型震荡指标，因为它能在区间交易中保持冷静，只有在发现重要的峰值或底部时才会发出信号。您可以在 MT4 和 MT5 上下载该指标。Recent High/Low Alert MT5
最近高/低警报 MetaTrader 指标 - 显示最近 N 根蜡烛的两个最高和最低水平带。默认情况下，最高价带用蓝线显示；最低价带用黄线显示。此外，当当前价格（买价）突破近期最高或最低水平时，它还可以调用弹出式警报、发送电子邮件警报或发出通知警报。所有警报都可以关闭。如果使用电子邮件提醒功能，请不要忘记在 MetaTrader 平台的选项窗口中设置电子邮件。推送通知也是如此。该指标适用于 MT4 和 MT5。
彩虹多重移动平均线 (RMMA) MetaTrader 指标 - 这是一个基于标准移动平均线的非常简单但视觉信息丰富的指标。它在图表的主窗口中直接绘制 66 条彩虹色移动平均线，这些线的类型和价格由您选择。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。Telegram To MT5 Copier
TelegramToMT5 是一款 MetaTrader 5 智能交易系统，可在交易图表上直接显示来自 Telegram 频道、群组和私聊的消息，从而在 Telegram 和 MT5 之间架起一座桥梁。只需创建一个 Telegram 机器人，将其添加到所需的频道/群组，然后让 EA 在图表上以注释的形式实时显示所有消息。