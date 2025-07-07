区间扩展指数（MetaTrader 指标）--是一种相对震荡指标，用于衡量价格变化的速度，并在价格表现出弱势或强势时发出超买/超卖信号。该指标由 Tom DeMark 开发，并在其著作《技术分析新科学》（The New Science of Technical Analysis）中进行了解释。该指标的数值在 -100 到 +100 之间变化。REI 是一个增强型震荡指标，因为它能在区间交易中保持冷静，只有在发现重要的峰值或底部时才会发出信号。您可以在 MT4 和 MT5 上下载该指标。

最近高/低警报 MetaTrader 指标 - 显示最近 N 根蜡烛的两个最高和最低水平带。默认情况下，最高价带用蓝线显示；最低价带用黄线显示。此外，当当前价格（买价）突破近期最高或最低水平时，它还可以调用弹出式警报、发送电子邮件警报或发出通知警报。所有警报都可以关闭。如果使用电子邮件提醒功能，请不要忘记在 MetaTrader 平台的选项窗口中设置电子邮件。推送通知也是如此。该指标适用于 MT4 和 MT5。