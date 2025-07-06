Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Range Expansion Index (REI) MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 667
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге"Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры
- REI_Period ( по умолчанию = 8) - период индикатора. Увеличьте значение для меньшего количества, но более точных сигналов. Уменьшите - для более точных, но неточных сигналов. Не рекомендуется изменять этот параметр.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при пересечении индикатором уровня 60 сверху или уровня -60 снизу будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при пересечении индикатором уровня 60 сверху или уровня -60 снизу будут отправляться оповещения на электронную почту MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то оповещения о push-уведомлениях MetaTrader будут отправляться на ваше устройство, когда индикатор пересечет уровень 60 сверху или уровень -60 снизу. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55502
Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах. По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Round Levels MT5
Индикатор Round Levels MetaTrader - индикатор для MT4/MT5, который может отображать круглые уровни и зоны возле них в зависимости от вашей конфигурации. Он может быть полезен для торговли от естественных психологических зон поддержки и сопротивления. Он также может выдавать предупреждения, когда цена находится в зоне поддержки или сопротивления.
Индикатор, отображающий многоуровневый канал ATR.Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MT5
Индикатор Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MetaTrader - это очень простой, но визуально информативный индикатор, основанный на стандартной скользящей средней. Он рисует 66 скользящих средних линий цвета радуги по выбранному вами типу и цене прямо в главном окне графика. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.