Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге"Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.

Входные параметры

REI_Period ( по умолчанию = 8) - период индикатора. Увеличьте значение для меньшего количества, но более точных сигналов. Уменьшите - для более точных, но неточных сигналов. Не рекомендуется изменять этот параметр.

по умолчанию = 8) - период индикатора. Увеличьте значение для меньшего количества, но более точных сигналов. Уменьшите - для более точных, но неточных сигналов. Не рекомендуется изменять этот параметр. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при пересечении индикатором уровня 60 сверху или уровня -60 снизу будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.

по умолчанию = false) - если значение , то при пересечении индикатором уровня 60 сверху или уровня -60 снизу будут использоваться встроенные всплывающие оповещения MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при пересечении индикатором уровня 60 сверху или уровня -60 снизу будут отправляться оповещения на электронную почту MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .

по умолчанию = false) - если , то при пересечении индикатором уровня 60 сверху или уровня -60 снизу будут отправляться оповещения на электронную почту MetaTrader. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через . EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то оповещения о push-уведомлениях MetaTrader будут отправляться на ваше устройство, когда индикатор пересечет уровень 60 сверху или уровень -60 снизу. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .

по умолчанию = false) - если значение , то оповещения о push-уведомлениях MetaTrader будут отправляться на ваше устройство, когда индикатор пересечет уровень 60 сверху или уровень -60 снизу. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через . TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.

Том ДеМарк предложил использовать период по умолчанию 8. Когда цена поднимается выше уровня 60 и опускается ниже него, подается медвежий сигнал. Когда цена опускается ниже уровня -60, а затем поднимается выше него, подается бычий сигнал. Я считаю этот индикатор довольно неточным (как и все осцилляторы), но на младших таймфреймах он может быть весьма полезен.



