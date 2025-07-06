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Recent High/Low Alert MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах . По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры
- N ( по умолчанию = 20) - значение периода для последних уровней High/Low.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при прорыве цены выше или ниже полос High/Low будет использоваться встроенное всплывающее оповещение MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при прорыве цены выше или ниже диапазонов High/Low будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при прорыве цены выше или ниже диапазонов High/Low будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55504
Индикатор Round Levels MetaTrader - индикатор для MT4/MT5, который может отображать круглые уровни и зоны возле них в зависимости от вашей конфигурации. Он может быть полезен для торговли от естественных психологических зон поддержки и сопротивления. Он также может выдавать предупреждения, когда цена находится в зоне поддержки или сопротивления.RSIOMA MT5
Индикатор RSIOMA MetaTrader - этот индикатор берет две скользящие средние, рассчитывает их RSI (Relative Strength Index), а затем добавляет скользящую среднюю от рассчитанного RSI. Теперь эти две линии могут точно сигнализировать о смене тренда. Они отображаются в отдельном окне, где изменяются от 0 до 100. Вспомогательная гистограмма отображается для быстрого просмотра текущего тренда. Индикатор доступен для версий MT4 и MT5 платформы MetaTrader.
Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге "Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.ATR Channels Indicator
Индикатор, отображающий многоуровневый канал ATR.