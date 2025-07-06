Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах . По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.

Входные параметры

N ( по умолчанию = 20) - значение периода для последних уровней High/Low.

по умолчанию = 20) - значение периода для последних уровней High/Low. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при прорыве цены выше или ниже полос High/Low будет использоваться встроенное всплывающее оповещение MetaTrader.

по умолчанию = false) - если , то при прорыве цены выше или ниже полос High/Low будет использоваться встроенное всплывающее оповещение MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при прорыве цены выше или ниже диапазонов High/Low будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через Tools->Options->Email .

по умолчанию = false) - если , то при прорыве цены выше или ниже диапазонов High/Low будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader через . EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при прорыве цены выше или ниже диапазонов High/Low будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через Tools->Options->Notifications .

по умолчанию = false) - если значение , то при прорыве цены выше или ниже диапазонов High/Low будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader через . TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.

Этот индикатор можно использовать по-разному. Недавний высокий или низкий уровень может использоваться в качестве своеобразного трейлинг-стоп-лосса для выхода из позиции. Такие уровни также можно использовать для входа в новые позиции. Хотя они могут быть не очень сильными, как первичные сигналы, пробитие недавнего экстремального уровня может быть подтверждением какого-либо другого сигнала. Настраиваемые параметры уведомлений облегчают реакцию на эти события.



