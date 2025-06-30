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主要功能
1.动态水印
- 自动显示当前符号 （如 EURUSD）和活动时间框架 （如 M15）。
- 显示资产描述 （如 "EURUSD - 欧元兑美元 "或 "XAUUSD - 黄金"）。
- 在图表上完全可见，不会妨碍视觉分析。
2.响应式设计
- 根据屏幕分辨率调整字体大小。
- 调整图表大小后，仍可重新定位居中元素。
- 可在任何 MetaTrader 5 窗口大小下运行。
3简单自定义
- 水印颜色 ：使用 RGBA 设置，以调整透明度和色调。
- 字体大小 ：可通过输入参数（InputFontSize）进行配置。
4轻便高效
- 不使用缓冲区或技术图。
- 占用 MT5 终端资源少。
- 代码简洁、模块化，易于集成或调整。
5.完全兼容
- 货币对
- 指数
- 商品（如黄金和白银）
- 期货合约
- 股票
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/59930
Trade Assistant MT5
Trade Assistant MetaTrader 指标 - 基于三个标准指标的多时间框架指标：随机振荡器、RSI（相对强弱指数）和 CCI（商品通道指数）。它显示 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 时间框架的当前趋势方向。使用该指标时，您可以清楚地了解所有重要时间框架的趋势。将该指标附加到哪个时间框架并不重要。该指标可下载至 MT4 和 MT5。Smart Trend Follower
该 EA 设计用于利用移动平均线和随机振荡指标发出的信号自动跟踪市场趋势。EA 利用移动平均线交叉检测买入和卖出信号，并利用随机指标确认趋势。此外，该 EA 还包括自动仓位管理功能，如设置止盈、止损和手数加倍，以提高在趋势市场中的交易效率。
Portable Moving Average
只需调用一次函数即可计算移动平均值。代码可在不同项目间轻松传输。Total Power Indicator MT5
总力量指标（MetaTrader 指标）--基于两个标准指标--"熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy.com 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez）于 2011 年创建的。现在也推出了 MT5 版本。