Trade Assistant MetaTrader 指标 - 基于三个标准指标的多时间框架指标：随机振荡器、RSI（相对强弱指数）和 CCI（商品通道指数）。它显示 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 时间框架的当前趋势方向。使用该指标时，您可以清楚地了解所有重要时间框架的趋势。将该指标附加到哪个时间框架并不重要。该指标可下载至 MT4 和 MT5。

该 EA 设计用于利用移动平均线和随机振荡指标发出的信号自动跟踪市场趋势。EA 利用移动平均线交叉检测买入和卖出信号，并利用随机指标确认趋势。此外，该 EA 还包括自动仓位管理功能，如设置止盈、止损和手数加倍，以提高在趋势市场中的交易效率。