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BBMA - Bollinger Band Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Торговая стратегия BBMA (Bollinger Bands Moving Average) была разработана известным малазийским трейдером Ома Элли.Стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и скользящие средние для определения торговых возможностей.Она известна своей высокой точностью входа и способностью обрабатывать несколько входов, что делает ее подходящей для различных рынков, таких как Forex, акции и криптовалюты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59227
Нанесите на график ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.Ежедневный тренд
Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.
Этот индикатор для стратегии Breakout. Он не выводит объекты на график.Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone
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