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Индикаторы

BBMA - Bollinger Band Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Sopheak Khlot
Sopheak Khlot

Sopheak Khlot

3.6 (3)
Я профессиональный трейдер на рынке Форекс и разработчик MQL-лидов. Предоставляю услуги по разработке советников.
Бесплатный индикатор и советник: https://t.me/bestforexscript
14 продуктов 5 кодов 7 тем 131 комментарий
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Рейтинг:
(3)
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Торговая стратегия BBMA (Bollinger Bands Moving Average) была разработана известным малазийским трейдером Ома Элли.Стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и скользящие средние для определения торговых возможностей.Она известна своей высокой точностью входа и способностью обрабатывать несколько входов, что делает ее подходящей для различных рынков, таких как Forex, акции и криптовалюты.


BBMA на BTCUSD H1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59227

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

Нанесите на график ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.

Ежедневный тренд Ежедневный тренд

Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.

Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only

Этот индикатор для стратегии Breakout. Он не выводит объекты на график.

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