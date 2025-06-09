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Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only - индикатор для MetaTrader 5
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Вход:
- Время начала диапазона : Время начала создания диапазона.
- Время окончания диапазона : Время окончания создания диапазона
- Trade End Time : Время, до которого будет продлена линия high/low зоны диапазона.
- Minimum Size : Минимальный размер диапазона в пунктах
- Maximum Size : Максимальный размер диапазона в пунктах
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59204
BBMA - Bollinger Band Moving Average
Все показатели, предусмотренные стратегией BBMA, в одном индикаторе.Daily Vertical Lines
Нанесите на график ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.
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