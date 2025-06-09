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Индикаторы

Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only - индикатор для MetaTrader 5

Sopheak Khlot
Sopheak Khlot

Sopheak Khlot

3.6 (3)
Я профессиональный трейдер на рынке Форекс и разработчик MQL-лидов. Предоставляю услуги по разработке советников.
Бесплатный индикатор и советник: https://t.me/bestforexscript
14 продуктов 5 кодов 7 тем 131 комментарий
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Просмотров:
817
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Вход:

  • Время начала диапазона : Время начала создания диапазона.
  • Время окончания диапазона : Время окончания создания диапазона
  • Trade End Time : Время, до которого будет продлена линия high/low зоны диапазона.
  • Minimum Size : Минимальный размер диапазона в пунктах
  • Maximum Size : Максимальный размер диапазона в пунктах

Если размер диапазона находится между минимумом и максимумом, индикатор будет печатать 1-м цветом (синим).

Прорыв зоны на GBPUSD M15 с диапазоном 00:00 до 05:00

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59204

BBMA - Bollinger Band Moving Average BBMA - Bollinger Band Moving Average

Все показатели, предусмотренные стратегией BBMA, в одном индикаторе.

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

Нанесите на график ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.

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