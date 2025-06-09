Custom MACD для MetaTrader 5 расширяет возможности классического MACD с оповещениями о сигналах в реальном времени, отправляемыми на ваш телефон. Определяйте тренды и развороты с помощью настраиваемых параметров, интуитивно понятных визуальных эффектов и автоматических уведомлений о покупке/продаже.

Советник BreakRevertPro объединяет стратегии прорыва и средней реверсии с адаптивными SL/TP и трейлинг-стопами ATR на нескольких таймфреймах для гибкой торговли на волатильных рынках.