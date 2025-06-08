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Индикаторы

Daily Vertical Lines - индикатор для MetaTrader 5

amrali
amrali

amrali

45 кодов 10 тем 1053 комментария
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(5)
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Простой индикатор, рисующий на графике ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.

Полезен для определения начала торговых дней на графике.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56869

Ежедневный тренд Ежедневный тренд

Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.

T3 Moving Average T3 Moving Average

Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, которая объединяет шесть экспоненциальных скользящих средних, обеспечивая более плавное движение цены с меньшим запаздыванием по сравнению с традиционными скользящими средними.

BBMA - Bollinger Band Moving Average BBMA - Bollinger Band Moving Average

Все показатели, предусмотренные стратегией BBMA, в одном индикаторе.

Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only

Этот индикатор для стратегии Breakout. Он не выводит объекты на график.