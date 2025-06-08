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Daily Vertical Lines - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор, рисующий на графике ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.
Полезен для определения начала торговых дней на графике.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56869
Ежедневный тренд
Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.T3 Moving Average
Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, которая объединяет шесть экспоненциальных скользящих средних, обеспечивая более плавное движение цены с меньшим запаздыванием по сравнению с традиционными скользящими средними.
BBMA - Bollinger Band Moving Average
Все показатели, предусмотренные стратегией BBMA, в одном индикаторе.Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only
Этот индикатор для стратегии Breakout. Он не выводит объекты на график.