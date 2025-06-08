Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.

Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, которая объединяет шесть экспоненциальных скользящих средних, обеспечивая более плавное движение цены с меньшим запаздыванием по сравнению с традиционными скользящими средними.