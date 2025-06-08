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Ежедневный тренд - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56909
T3 Moving Average
Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, которая объединяет шесть экспоненциальных скользящих средних, обеспечивая более плавное движение цены с меньшим запаздыванием по сравнению с традиционными скользящими средними.Multi-Day Dynamic VWAP
Динамический уровень VWAP, который может быть усреднен за несколько дней
Daily Vertical Lines
Нанесите на график ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.BBMA - Bollinger Band Moving Average
Все показатели, предусмотренные стратегией BBMA, в одном индикаторе.