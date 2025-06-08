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Индикаторы

Ежедневный тренд - индикатор для MetaTrader 5

Emanuel Dal Pian Kowalczuk
Emanuel Dal Pian Kowalczuk

Emanuel Dal Pian Kowalczuk

1 код
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Просмотров:
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Рейтинг:
(2)
Опубликован:
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Индикатор, отображающий дневной тренд на любом графике. Вы можете настроить цвета и расположение текста на экране.


TrendHigh


тенденция на графике


Параметры

Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56909

T3 Moving Average T3 Moving Average

Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, которая объединяет шесть экспоненциальных скользящих средних, обеспечивая более плавное движение цены с меньшим запаздыванием по сравнению с традиционными скользящими средними.

Multi-Day Dynamic VWAP Multi-Day Dynamic VWAP

Динамический уровень VWAP, который может быть усреднен за несколько дней

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

Нанесите на график ежедневные вертикальные линии плюс метки дней недели.

BBMA - Bollinger Band Moving Average BBMA - Bollinger Band Moving Average

Все показатели, предусмотренные стратегией BBMA, в одном индикаторе.