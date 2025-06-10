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Индикаторы

Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Введение

Custom MACD - это усовершенствованная версия классического индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), любимого трейдерами по всему миру. Разработанный специально для MetaTrader 5, Custom MACD не только сохраняет силу традиционного MACD в определении трендов и разворотов, но и вводит в игру новую функцию: сигнальные оповещения в реальном времени, отправляемые прямо на ваш телефон. Благодаря открытому исходному коду и удобному интерфейсу этот индикатор идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Принцип работы Custom MACD

Custom MACD работает на основе стандартной формулы MACD:

  • MACD Line: Разница между быстрой EMA (по умолчанию: 12) и медленной EMA (по умолчанию: 26).

  • Сигнальная линия: SMA линии MACD (по умолчанию: 9).

  • Гистограмма: Разница между MACD и сигнальной линией, что позволяет легко оценить импульс рынка.

Индикатор визуально отображается с:

  • Линия MACD в синем цвете.

  • Сигнальная линия - оранжевым.

  • Гистограмма зеленого цвета, подчеркивающая силу тренда.

Пользовательский MACD


Ключевой отличительный признак: Оповещения о сигналах по телефону

В отличие от стандартного индикатора MACD в MetaTrader 5, Custom MACD предлагает уникальную функцию, благодаря которой вы никогда не упустите торговую возможность:

  • Оповещения в режиме реального времени: При возникновении "бычьего" (пересечение MACD выше сигнальной линии, сигнал к покупке) или "медвежьего" (пересечение MACD ниже сигнальной линии, сигнал к продаже) кроссовера индикатор отправляет уведомления прямо на ваш телефон через MetaTrader 5 (требуется настройка push-уведомлений в приложении MT5).

  • Повышенная эффективность торговли: Благодаря мгновенным оповещениям вы можете оперативно реагировать на движения рынка, даже находясь вдали от своего торгового стола.

В то время как MACD по умолчанию предоставляет только данные на графике без автоматических оповещений, Custom MACD позволяет вам оставаться на связи с рынком, оптимизируя вашу торговую стратегию.

Ключевые особенности

  • Настраиваемые параметры:

    • Период быстрой EMA(InpFastEMA, по умолчанию: 12).

    • Период медленной EMA(InpSlowEMA, по умолчанию: 26).

    • Период сигнальной SMA(InpSignalSMA, по умолчанию: 9).

    • Включение/отключение предупреждений(ShowAlerts, по умолчанию: true).

  • Интуитивно понятный интерфейс: Оптимизированные цвета и ширина линий для легкой идентификации сигналов на всех таймфреймах.

  • Код с открытым исходным кодом: Легко модифицируется для добавления таких функций, как сигнальные стрелки или интеграция с другими индикаторами.

  • Высокая производительность: Оптимизирована для плавной работы на MetaTrader 5 даже с большими наборами данных.

Преимущества для трейдеров

  • Никогда не упустите возможность: Получайте мгновенные уведомления на телефон о сигналах на покупку или продажу, что позволяет быстро принять меры.

  • Универсальность для всех стратегий: Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, дневным трейдером или свинг-трейдером, Custom MACD эффективно работает на всех валютных парах и таймфреймах.

  • Повышенная точность: Сочетайте сигналы MACD с другими инструментами (например, SMA, RSI), чтобы подтвердить тренды и уменьшить количество ложных сигналов.

  • Удобство для сообщества: Разработан для совместного использования на MQL5 Code Base, что позволяет внести свой вклад в развитие мирового торгового сообщества.

Как использовать

  1. Установка:

    • Скачайте Custom MACD с MQL5 Code Base.

    • Скомпилируйте файл в MetaEditor и перетащите индикатор на график MetaTrader 5.

  2. Настройте Push-уведомления:

    • В MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Параметры > Уведомления и настройте push-уведомления для мобильного приложения MT5.

    • Убедитесь, что во входных параметрах индикатора включена опция ShowAlerts.

  3. Торговая стратегия:

    • Покупать: Когда MACD пересекается выше сигнальной линии (бычий кроссовер), а гистограмма становится положительной.

    • Продавать: когда MACD пересекается ниже сигнальной линии (медвежье пересечение) и гистограмма становится отрицательной.

    • Для большей надежности комбинируйте с уровнями поддержки/сопротивления или другими индикаторами.

Почему стоит выбрать Custom MACD?

Custom MACD - это больше, чем просто индикатор, это мощный инструмент, который позволяет вам всегда быть в курсе событий на рынке. Функция оповещения по телефону - это значительный скачок вперед по сравнению со стандартным MACD, который экономит ваше время и максимизирует прибыль. Благодаря открытому исходному коду и гибким возможностям настройки этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих повысить свою эффективность.

Заключение

Загрузите Custom MACD из базы кодов MQL5 уже сегодня и ощутите силу MACD с оповещениями в реальном времени! Если у вас есть вопросы или вы хотите настроить дополнительные функции, оставьте комментарий или свяжитесь со мной. Давайте вместе поднимем вашу торговлю на новый уровень!

Автор: Дуй Ван Нгуй
Контакт: MQL5 Link
Версия: 1.00
Обновлено: 11 мая 2025 г.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59268

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