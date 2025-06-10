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Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone - индикатор для MetaTrader 5
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Введение
Custom MACD - это усовершенствованная версия классического индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), любимого трейдерами по всему миру. Разработанный специально для MetaTrader 5, Custom MACD не только сохраняет силу традиционного MACD в определении трендов и разворотов, но и вводит в игру новую функцию: сигнальные оповещения в реальном времени, отправляемые прямо на ваш телефон. Благодаря открытому исходному коду и удобному интерфейсу этот индикатор идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Принцип работы Custom MACD
Custom MACD работает на основе стандартной формулы MACD:
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MACD Line: Разница между быстрой EMA (по умолчанию: 12) и медленной EMA (по умолчанию: 26).
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Сигнальная линия: SMA линии MACD (по умолчанию: 9).
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Гистограмма: Разница между MACD и сигнальной линией, что позволяет легко оценить импульс рынка.
Индикатор визуально отображается с:
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Линия MACD в синем цвете.
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Сигнальная линия - оранжевым.
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Гистограмма зеленого цвета, подчеркивающая силу тренда.
Ключевой отличительный признак: Оповещения о сигналах по телефону
В отличие от стандартного индикатора MACD в MetaTrader 5, Custom MACD предлагает уникальную функцию, благодаря которой вы никогда не упустите торговую возможность:
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Оповещения в режиме реального времени: При возникновении "бычьего" (пересечение MACD выше сигнальной линии, сигнал к покупке) или "медвежьего" (пересечение MACD ниже сигнальной линии, сигнал к продаже) кроссовера индикатор отправляет уведомления прямо на ваш телефон через MetaTrader 5 (требуется настройка push-уведомлений в приложении MT5).
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Повышенная эффективность торговли: Благодаря мгновенным оповещениям вы можете оперативно реагировать на движения рынка, даже находясь вдали от своего торгового стола.
В то время как MACD по умолчанию предоставляет только данные на графике без автоматических оповещений, Custom MACD позволяет вам оставаться на связи с рынком, оптимизируя вашу торговую стратегию.
Ключевые особенности
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Настраиваемые параметры:
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Период быстрой EMA(InpFastEMA, по умолчанию: 12).
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Период медленной EMA(InpSlowEMA, по умолчанию: 26).
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Период сигнальной SMA(InpSignalSMA, по умолчанию: 9).
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Включение/отключение предупреждений(ShowAlerts, по умолчанию: true).
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Интуитивно понятный интерфейс: Оптимизированные цвета и ширина линий для легкой идентификации сигналов на всех таймфреймах.
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Код с открытым исходным кодом: Легко модифицируется для добавления таких функций, как сигнальные стрелки или интеграция с другими индикаторами.
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Высокая производительность: Оптимизирована для плавной работы на MetaTrader 5 даже с большими наборами данных.
Преимущества для трейдеров
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Никогда не упустите возможность: Получайте мгновенные уведомления на телефон о сигналах на покупку или продажу, что позволяет быстро принять меры.
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Универсальность для всех стратегий: Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, дневным трейдером или свинг-трейдером, Custom MACD эффективно работает на всех валютных парах и таймфреймах.
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Повышенная точность: Сочетайте сигналы MACD с другими инструментами (например, SMA, RSI), чтобы подтвердить тренды и уменьшить количество ложных сигналов.
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Удобство для сообщества: Разработан для совместного использования на MQL5 Code Base, что позволяет внести свой вклад в развитие мирового торгового сообщества.
Как использовать
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Установка:
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Скачайте Custom MACD с MQL5 Code Base.
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Скомпилируйте файл в MetaEditor и перетащите индикатор на график MetaTrader 5.
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Настройте Push-уведомления:
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В MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Параметры > Уведомления и настройте push-уведомления для мобильного приложения MT5.
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Убедитесь, что во входных параметрах индикатора включена опция ShowAlerts.
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Торговая стратегия:
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Покупать: Когда MACD пересекается выше сигнальной линии (бычий кроссовер), а гистограмма становится положительной.
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Продавать: когда MACD пересекается ниже сигнальной линии (медвежье пересечение) и гистограмма становится отрицательной.
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Для большей надежности комбинируйте с уровнями поддержки/сопротивления или другими индикаторами.
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Почему стоит выбрать Custom MACD?
Custom MACD - это больше, чем просто индикатор, это мощный инструмент, который позволяет вам всегда быть в курсе событий на рынке. Функция оповещения по телефону - это значительный скачок вперед по сравнению со стандартным MACD, который экономит ваше время и максимизирует прибыль. Благодаря открытому исходному коду и гибким возможностям настройки этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих повысить свою эффективность.
Заключение
Загрузите Custom MACD из базы кодов MQL5 уже сегодня и ощутите силу MACD с оповещениями в реальном времени! Если у вас есть вопросы или вы хотите настроить дополнительные функции, оставьте комментарий или свяжитесь со мной. Давайте вместе поднимем вашу торговлю на новый уровень!
Автор: Дуй Ван Нгуй
Контакт: MQL5 Link
Версия: 1.00
Обновлено: 11 мая 2025 г.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59268
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