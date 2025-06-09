该指标可在任何图表时间显示当日趋势。您可以自定义文字在屏幕上的颜色和位置。

在图表上画出每天的垂直线和星期标签。

该指标用于突破策略。它不会在图表上打印对象。

MetaTrader 5 的自定义 MACD 增强了经典 MACD 的功能，可向您的手机发送实时信号提醒。利用可定制的参数、直观的视觉效果和自动买入/卖出通知来检测趋势和反转。