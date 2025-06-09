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BBMA - Bollinger Band Moving Average - MetaTrader 5脚本

Sopheak Khlot
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3.6 (3)
我是一名全职外汇交易员和MQL开发者，提供EA开发服务。
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BBMA（布林带移动平均线）交易策略由马来西亚著名交易员 Oma Ally 开发。该策略结合布林带和移动平均线来识别交易机会。它以高精度入场和能够处理多个入场闻名，因此适用于外汇、股票和加密货币等各种市场


BTCUSD H1 的 BBMA

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59227

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

在图表上画出每天的垂直线和星期标签。

每日趋势 每日趋势

该指标可在任何图表时间显示当日趋势。您可以自定义文字在屏幕上的颜色和位置。

Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only

该指标用于突破策略。它不会在图表上打印对象。

Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone

MetaTrader 5 的自定义 MACD 增强了经典 MACD 的功能，可向您的手机发送实时信号提醒。利用可定制的参数、直观的视觉效果和自动买入/卖出通知来检测趋势和反转。