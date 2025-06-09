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BBMA - Bollinger Band Moving Average - MetaTrader 5脚本
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BBMA（布林带移动平均线）交易策略由马来西亚著名交易员 Oma Ally 开发。该策略结合布林带和移动平均线来识别交易机会。它以高精度入场和能够处理多个入场 而 闻名，因此适用于外汇、股票和加密货币等各种市场。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59227
Daily Vertical Lines
在图表上画出每天的垂直线和星期标签。每日趋势
该指标可在任何图表时间显示当日趋势。您可以自定义文字在屏幕上的颜色和位置。
Range BreakOut Indicator - Indicator Buffer Only
该指标用于突破策略。它不会在图表上打印对象。Custom MACD: Elevate Your Trading with Real-Time Signal Alerts to Your Phone
MetaTrader 5 的自定义 MACD 增强了经典 MACD 的功能，可向您的手机发送实时信号提醒。利用可定制的参数、直观的视觉效果和自动买入/卖出通知来检测趋势和反转。