BBMA(볼린저 밴드 이동평균) 트레이딩 전략은 말레이시아의 유명 트레이더인 오마 앨리가 개발한 것으로볼린저 밴드와 이동평균을 결합하여 매매 기회를 포착하는 전략입니다 . 고정밀 진입과 다중 진입이 가능하여 외환, 주식, 암호화폐 등 다양한 시장에 적합한 것으로 알려져 있습니다.







