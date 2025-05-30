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Индикаторы

настраиваемый график bmap - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
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ПРИМЕР

Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/58845

Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5

Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор объединяет две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.

SignalAI - Indicator SignalAI - Indicator

Этот индикатор показывает сигнал на покупку или продажу

Brooky Trend Strength for MT5 Brooky Trend Strength for MT5

Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы находятся в папке Indicators.

изменить цвет свечей и фитиля изменить цвет свечей и фитиля

Нарисуйте фитили (тонкие линии): проведите вертикальную линию от самой низкой цены до самой высокой цены каждой свечи (это называется "фитиль"). Нарисуйте тело свечи: нарисуйте прямоугольник от цены открытия до цены закрытия, используя другой цвет, если свеча бычья или медвежья. Настройка цвета: вы можете легко изменить цвета, используемые для бычьих и медвежьих свечей и их фитилей. Например, в коде: медвежьи свечи имеют бордовое тело (clrMaroon). Фитили медвежьих свечей светло-фиолетовые (clrOrchid). Для чего это нужно? Этот индикатор полезен, если вы хотите: Иметь уникальный и четкий визуальный стиль на своих графиках. Легче отличать бычьи свечи от медвежьих. Анализировать поведение цены более наглядным способом.