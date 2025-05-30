Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор объединяет две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.

Этот индикатор показывает сигнал на покупку или продажу