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настраиваемый график bmap - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/58845
Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор объединяет две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.SignalAI - Indicator
Этот индикатор показывает сигнал на покупку или продажу
Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы находятся в папке Indicators.изменить цвет свечей и фитиля
Нарисуйте фитили (тонкие линии): проведите вертикальную линию от самой низкой цены до самой высокой цены каждой свечи (это называется "фитиль"). Нарисуйте тело свечи: нарисуйте прямоугольник от цены открытия до цены закрытия, используя другой цвет, если свеча бычья или медвежья. Настройка цвета: вы можете легко изменить цвета, используемые для бычьих и медвежьих свечей и их фитилей. Например, в коде: медвежьи свечи имеют бордовое тело (clrMaroon). Фитили медвежьих свечей светло-фиолетовые (clrOrchid). Для чего это нужно? Этот индикатор полезен, если вы хотите: Иметь уникальный и четкий визуальный стиль на своих графиках. Легче отличать бычьи свечи от медвежьих. Анализировать поведение цены более наглядным способом.