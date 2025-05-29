Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор объединяет две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.

Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.