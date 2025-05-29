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Индикаторы

SignalAI - Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Mduduzi Gift Ngcebo Langa

Mduduzi Gift Ngcebo Langa

2 кода 2 комментария
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1273
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Подходит для GOLD и BITCOIN с таймфреймами M1, M5, M15, M30, H1, H4

выстрел1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58789

Треугольный арбитраж Треугольный арбитраж

Данный советник реализует треугольную арбитражную стратегию между тремя валютными парами: EURUSD, USDJPY и EURJPY.

Trend Zigzag (on ma cross) Trend Zigzag (on ma cross)

Статический зигзаг, соединяющий точки пересечения скользящей средней

Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5

Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор объединяет две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.

настраиваемый график bmap настраиваемый график bmap

Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.