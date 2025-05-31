CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

изменить цвет свечей и фитиля - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
826
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/58896

Brooky Trend Strength for MT5 Brooky Trend Strength for MT5

Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы находятся в папке Indicators.

настраиваемый график bmap настраиваемый график bmap

Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.

Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even

Советник открывает позиции случайным образом (вероятность 50/50 для покупки или продажи), когда ни одна позиция не открыта.

Stoch Cross EA - Покупать ниже 20, продавать выше 80 (H1) Stoch Cross EA - Покупать ниже 20, продавать выше 80 (H1)

Простой и эффективный советник, основанный на сигналах разворота Стохастического осциллятора на таймфрейме H1. Сигналы на покупку подаются при пересечении %K выше %D ниже уровня 20. Сигналы на продажу подаются при пересечении %K ниже %D выше уровня 80. Риск рассчитывается на основе баланса счета, размер лота устанавливается на уровне 0,1 (при необходимости регулируется). Тейк-профит (TP) устанавливается на уровне 300 пунктов для всех позиций. Стоп-лосс (SL) динамически рассчитывается на основе сигнала противоположного пересечения. Позиция закрывается при возникновении пересечения в противоположном направлении, а также при достижении TP или SL.