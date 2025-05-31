Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы находятся в папке Indicators.

Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.