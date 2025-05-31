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изменить цвет свечей и фитиля - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/58896
Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы находятся в папке Indicators.настраиваемый график bmap
Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.
Советник открывает позиции случайным образом (вероятность 50/50 для покупки или продажи), когда ни одна позиция не открыта.Stoch Cross EA - Покупать ниже 20, продавать выше 80 (H1)
Простой и эффективный советник, основанный на сигналах разворота Стохастического осциллятора на таймфрейме H1. Сигналы на покупку подаются при пересечении %K выше %D ниже уровня 20. Сигналы на продажу подаются при пересечении %K ниже %D выше уровня 80. Риск рассчитывается на основе баланса счета, размер лота устанавливается на уровне 0,1 (при необходимости регулируется). Тейк-профит (TP) устанавливается на уровне 300 пунктов для всех позиций. Стоп-лосс (SL) динамически рассчитывается на основе сигнала противоположного пересечения. Позиция закрывается при возникновении пересечения в противоположном направлении, а также при достижении TP или SL.