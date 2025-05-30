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Brooky Trend Strength for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы помещаются в папку Indicators.
Подробные инструкции по использованию находятся на сайте https://www.mql5.com/ru/code/9735.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58838
Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5
Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор объединяет две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.
Нарисуйте фитили (тонкие линии): проведите вертикальную линию от самой низкой цены до самой высокой цены каждой свечи (это называется "фитиль"). Нарисуйте тело свечи: нарисуйте прямоугольник от цены открытия до цены закрытия, используя другой цвет, если свеча бычья или медвежья. Настройка цвета: вы можете легко изменить цвета, используемые для бычьих и медвежьих свечей и их фитилей. Например, в коде: медвежьи свечи имеют бордовое тело (clrMaroon). Фитили медвежьих свечей светло-фиолетовые (clrOrchid). Для чего это нужно? Этот индикатор полезен, если вы хотите: Иметь уникальный и четкий визуальный стиль на своих графиках. Легче отличать бычьи свечи от медвежьих. Анализировать поведение цены более наглядным способом.Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even
Советник открывает позиции случайным образом (вероятность 50/50 для покупки или продажи), когда ни одна позиция не открыта.