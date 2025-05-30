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Индикаторы

Brooky Trend Strength for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist в  Silk Road Trading LLC
  • США
  • 6010
Я начал в школе после школы, в суровых условиях, когда был ребенком... Свиноферма, трейлерный парк, дрова и т. д., но компьютер Apple IIe попал ко мне в руки рано. Позже у меня оказалось больше дипломов, чем у термометра, и в 1999 году я начал торговать. Самыми ценными знаниями, которые мне помогли
7 кодов 13 тем 2924 комментария
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(4)
Опубликован:
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Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы помещаются в папку Indicators.

Подробные инструкции по использованию находятся на сайте https://www.mql5.com/ru/code/9735.

Бруки


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58838

настраиваемый график bmap настраиваемый график bmap

Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.

Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5

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изменить цвет свечей и фитиля изменить цвет свечей и фитиля

Нарисуйте фитили (тонкие линии): проведите вертикальную линию от самой низкой цены до самой высокой цены каждой свечи (это называется "фитиль"). Нарисуйте тело свечи: нарисуйте прямоугольник от цены открытия до цены закрытия, используя другой цвет, если свеча бычья или медвежья. Настройка цвета: вы можете легко изменить цвета, используемые для бычьих и медвежьих свечей и их фитилей. Например, в коде: медвежьи свечи имеют бордовое тело (clrMaroon). Фитили медвежьих свечей светло-фиолетовые (clrOrchid). Для чего это нужно? Этот индикатор полезен, если вы хотите: Иметь уникальный и четкий визуальный стиль на своих графиках. Легче отличать бычьи свечи от медвежьих. Анализировать поведение цены более наглядным способом.

Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even

Советник открывает позиции случайным образом (вероятность 50/50 для покупки или продажи), когда ни одна позиция не открыта.