该指标调用其他 3 个子窗口指标。所有文件都放在 "指标 "文件夹中。

绘制蜡烛芯（细线）：从每根蜡烛的最低价到最高价绘制一条垂直线（称为 "蜡烛芯"）。 绘制蜡烛体：从开盘价到收盘价绘制一个矩形，如果蜡烛看涨或看跌，则使用不同的颜色。 颜色自定义：您可以轻松更改看涨和看跌蜡烛及其蜡烛芯的颜色。 在您使用的代码中，例如：看跌蜡烛的主体为栗色 (clrMaroon)。 看跌蜡烛的蜡烛芯为浅紫色 (clrOrchid)。 它有什么用？ 如果您想要： 在图表上拥有独特而清晰的视觉风格。 更容易区分看涨蜡烛和看跌蜡烛。 以更直观的方式分析价格行为。