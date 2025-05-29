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Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Custom MA Cross with RSI для MT5 - это универсальный торговый инструмент, призванный помочь трейдерам выявлять изменения тренда и фильтровать входы, используя импульс. Этот индикатор сочетает две скользящие средние (MA) с индексом относительной силы (RSI), предлагая четкие сигналы на покупку и продажу.
Особенности:
- Настраиваемые скользящие средние: Выберите тип (SMA, EMA и т. д.), периоды и источник цены для каждой скользящей средней.
- Оповещения о пересечении: Получайте визуальные и дополнительные звуковые оповещения, когда быстрая MA пересекается выше или ниже медленной MA.
- Фильтр RSI: Показывает сигналы только тогда, когда RSI выше/ниже заданных пользователем уровней, помогая вам избежать ложных входов во время слабых трендов.
- Сигналы на графике: Стрелки покупки/продажи появляются прямо на графике в точке пересечения при выполнении условий RSI.
- Удобные настройки: Простые параметры ввода, подходящие как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Как это работает:
1. Индикатор отслеживает две скользящие средние.
2. Когда быстрая MA пересекается выше медленной MA и RSI находится выше установленного уровня, появляется сигнал на покупку.
3. Когда быстрая MA пересекается ниже медленной MA и RSI находится ниже установленного уровня, появляется сигнал на продажу.
4Все сигналы отображаются на графике для удобства восприятия.
Преимущества:
- Улучшает стратегии следования за трендом.
- Отсеивает слабые или нестабильные рыночные условия.
- Помогает трейдерам входить в сделки с большей уверенностью.
Подходит для всех таймфреймов и валютных пар на платформе MetaTrader 5.
Вы можете настроить цвета по своему усмотрению:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58636
Этот индикатор показывает сигнал на покупку или продажуТреугольный арбитраж
Данный советник реализует треугольную арбитражную стратегию между тремя валютными парами: EURUSD, USDJPY и EURJPY.
Это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, единственное назначение которого - отображение на графике BMP-изображения по центру экрана. Для чего он нужен? Он используется для отображения статичного изображения (например, логотипа, персонального брендинга, сообщения на графике или напоминания) непосредственно на торговом графике, не влияя на анализ и рыночные данные. Создает объект OBJ_BITMAP_LABEL для отображения изображения (2.bmp) из папки MQL5Images, автоматически вычисляет центр графика и помещает туда изображение. Обновляет положение изображения на каждом новом тике, чтобы оно всегда было по центру, даже если размер окна изменяется.Brooky Trend Strength for MT5
Этот индикатор вызывает 3 других подоконных индикатора. Все файлы находятся в папке Indicators.