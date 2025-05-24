Этот индикатор отличается от традиционного зигзага, с которым вы уже знакомы. Традиционный зигзаг служит другой цели: он в первую очередь выделяет предыдущие колебания рынка и задерживается на необходимое количество баров перед подтверждением следующего колебания. Он работает на основе ценового действия. Запаздывающий и перерисовывающийся индикатор не предназначен для обнаружения сигналов в реальном времени. Рисунок зигзага реже используется в индикаторах следования за трендом. Чаще всего он используется для анализа исторических разворотных точек на рынке, чтобы предсказать будущее движение цены.

Этот зигзаг - нечто совершенно иное. Это динамический зигзаг, основанный на тренде, без запаздывания до текущего бара. Я основываю его на тренде SAR, который представляет собой алгоритм следования за трендом без запаздывания. В прошлом уже разрабатывались зигзаги, основанные на следовании за трендом, в том числе на PSAR, но они запаздывали и давали недействительные ноги. Зачем делать зигзаг с запаздыванием на основе алгоритма следования за трендом без запаздывания? Мне это не казалось логичным. Поэтому я и создал эту модель, так как считаю, что у нас должен быть зигзаг с нулевым запаздыванием.

Обратный шаг используется для того, чтобы ноги оставались действительными. При поиске максимума он найдет самый высокий максимум из числа баров обратного хода, заданных во входе бэкстепа, и найдет самый низкий минимум при поиске минимума на то же число баров обратного хода, заданное в фигуре бэкстепа. Это означает, что конец сегмента иногда будет колебаться на максимуме или минимуме, или на самой последней поддержке или сопротивлении.PSAR известен тем, что не может работать на рынках с диапазонами, и это его недостаток. В остальном это вполне приличный индикатор для отслеживания тренда. Эта зигзагообразная структура - самая важная часть кода. Она была разработана, чтобы быть чистой, эффективной и удобной для обслуживания. Надеюсь, вы оцените работу и эксперименты.