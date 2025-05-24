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PSAR Zigzag (Non lagging) - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор отличается от традиционного зигзага, с которым вы уже знакомы. Традиционный зигзаг служит другой цели: он в первую очередь выделяет предыдущие колебания рынка и задерживается на необходимое количество баров перед подтверждением следующего колебания. Он работает на основе ценового действия. Запаздывающий и перерисовывающийся индикатор не предназначен для обнаружения сигналов в реальном времени. Рисунок зигзага реже используется в индикаторах следования за трендом. Чаще всего он используется для анализа исторических разворотных точек на рынке, чтобы предсказать будущее движение цены.
Этот зигзаг - нечто совершенно иное. Это динамический зигзаг, основанный на тренде, без запаздывания до текущего бара. Я основываю его на тренде SAR, который представляет собой алгоритм следования за трендом без запаздывания. В прошлом уже разрабатывались зигзаги, основанные на следовании за трендом, в том числе на PSAR, но они запаздывали и давали недействительные ноги. Зачем делать зигзаг с запаздыванием на основе алгоритма следования за трендом без запаздывания? Мне это не казалось логичным. Поэтому я и создал эту модель, так как считаю, что у нас должен быть зигзаг с нулевым запаздыванием.
Обратный шаг используется для того, чтобы ноги оставались действительными. При поиске максимума он найдет самый высокий максимум из числа баров обратного хода, заданных во входе бэкстепа, и найдет самый низкий минимум при поиске минимума на то же число баров обратного хода, заданное в фигуре бэкстепа. Это означает, что конец сегмента иногда будет колебаться на максимуме или минимуме, или на самой последней поддержке или сопротивлении.PSAR известен тем, что не может работать на рынках с диапазонами, и это его недостаток. В остальном это вполне приличный индикатор для отслеживания тренда. Эта зигзагообразная структура - самая важная часть кода. Она была разработана, чтобы быть чистой, эффективной и удобной для обслуживания. Надеюсь, вы оцените работу и эксперименты.
v1 -- Свинг связывается либо с максимумом или минимумом свечи, либо с поддержкой и сопротивлением, найденными с помощью обратного шага.
v2 -- Строго соединяет ноги с максимумом и минимумом свечи в точке свинга (насколько это возможно)
v3 -- Включает логику шага вперед, чтобы обеспечить максимальный контроль над зигзагом
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57724
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