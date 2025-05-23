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New Candle or Bar formation. - эксперт для MetaTrader 5
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Этот бот обнаруживает открытие новой свечи на любом заданном таймфрейме, тем самым облегчая одноразовый запуск кода, размещение сделок и вызов других функций. Код написан в функции OnTick().
PERIOD_CURRENT - это таймфрейм, на котором вы хотите обнаружить образование новой свечи, вы можете изменить его на предпочтительный для вас таймфрейм.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57849
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