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Советники

New Candle or Bar formation. - эксперт для MetaTrader 5

Clinton Dennis Edem
Clinton Dennis Edem

Clinton Dennis Edem

5 (5)
I am a talented and innovative MetaQuotes 4 & 5 programmer, i develop EAs, Scripts and indicators with a passion for pushing the boundaries of trading technology. With over half a decade of experience in the industry, I have mastered the intricacies of the MetaQuotes 4 & 5 platform and possesses a
1 продукт 1 код 1 тема 11 комментариев
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Новый код формирования свечи

Этот бот обнаруживает открытие новой свечи на любом заданном таймфрейме, тем самым облегчая одноразовый запуск кода, размещение сделок и вызов других функций. Код написан в функции OnTick().

PERIOD_CURRENT - это таймфрейм, на котором вы хотите обнаружить образование новой свечи, вы можете изменить его на предпочтительный для вас таймфрейм.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57849

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