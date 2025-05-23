Этот бот обнаруживает открытие новой свечи на любом заданном таймфрейме, тем самым облегчая одноразовый запуск кода, размещение сделок и вызов других функций. Код написан в функции OnTick().

PERIOD_CURRENT - это таймфрейм, на котором вы хотите обнаружить образование новой свечи, вы можете изменить его на предпочтительный для вас таймфрейм.