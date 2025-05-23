该功能非常有用，可避免服务器在市场休市时收到过多的交易请求

蜡烛过滤指标是一种可定制的工具，用于根据特定条件过滤和突出显示图表上的蜡烛。它允许交易者只显示感兴趣的蜡烛，如看涨蜡烛、看跌蜡烛、十字蜡烛或同时显示所有蜡烛。此外，该指标还能完全控制蜡烛的颜色和图表背景，提供清晰、可调整的视觉体验。