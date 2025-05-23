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Volume MA with candle color tracking - MetaTrader 5脚本

Robert Rice | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Conor Mcnamara
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I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一个经典指标，它根据成交量（交易量）而不是价格绘制移动平均线。描述成交量的柱状图条根据价格条着色。

这是一个 MQL4 转换，原始旧代码可在此处找到：https://www.mql5.com/zh/code/25462

点击量突破移动平均线 可能表明参与度增加--预示着强劲的趋势或动荡的走势。

点击量保持在移动平均线以下 可能表明流动性较低，意味着市场较为平静或正在盘整。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58562

通过当前符号检查市场是否开放交易的功能 通过当前符号检查市场是否开放交易的功能

该功能非常有用，可避免服务器在市场休市时收到过多的交易请求

蜡烛过滤器 蜡烛过滤器

蜡烛过滤指标是一种可定制的工具，用于根据特定条件过滤和突出显示图表上的蜡烛。它允许交易者只显示感兴趣的蜡烛，如看涨蜡烛、看跌蜡烛、十字蜡烛或同时显示所有蜡烛。此外，该指标还能完全控制蜡烛的颜色和图表背景，提供清晰、可调整的视觉体验。

New Candle or Bar formation. New Candle or Bar formation.

该机器人可在任何设定的时间框架内检测新蜡烛的开盘，从而更方便地运行一次性代码、进行交易和调用其他功能。代码编写在 OnTick() 函数中。

PSAR Zigzag (Non lagging) PSAR Zigzag (Non lagging)

基于抛物线轨迹趋势变化的之字形轨迹