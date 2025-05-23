请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Volume MA with candle color tracking - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Conor Mcnamara
- 显示:
- 700
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个经典指标，它根据成交量（交易量）而不是价格绘制移动平均线。描述成交量的柱状图条根据价格条着色。
这是一个 MQL4 转换，原始旧代码可在此处找到：https://www.mql5.com/zh/code/25462
点击量突破移动平均线 可能表明参与度增加--预示着强劲的趋势或动荡的走势。
点击量保持在移动平均线以下 可能表明流动性较低，意味着市场较为平静或正在盘整。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58562
通过当前符号检查市场是否开放交易的功能
该功能非常有用，可避免服务器在市场休市时收到过多的交易请求蜡烛过滤器
蜡烛过滤指标是一种可定制的工具，用于根据特定条件过滤和突出显示图表上的蜡烛。它允许交易者只显示感兴趣的蜡烛，如看涨蜡烛、看跌蜡烛、十字蜡烛或同时显示所有蜡烛。此外，该指标还能完全控制蜡烛的颜色和图表背景，提供清晰、可调整的视觉体验。
New Candle or Bar formation.
该机器人可在任何设定的时间框架内检测新蜡烛的开盘，从而更方便地运行一次性代码、进行交易和调用其他功能。代码编写在 OnTick() 函数中。PSAR Zigzag (Non lagging)
基于抛物线轨迹趋势变化的之字形轨迹