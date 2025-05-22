거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
주요 기능캔들 필터링:
이 표시기를 사용하면 특정 기준을 충족하는 캔들만 표시할 수 있습니다:
- 상승: 상승 캔들만 표시합니다.
- 약세: 약세 캔들만 표시합니다.
- 도지: 도지 캔들만 표시합니다.
- 모두: 모든 캔들을 각각의 색상으로 표시합니다.
도지 캔들 감지:
도지 캔들 감지는 캔들 몸통과 전체 범위 사이의 비율을 정의하는 구성 가능한 임계값(`InpDojiThreshold`)을 기반으로 합니다. 이를 통해 중립 캔들을 정확하게 식별할 수 있습니다.
캔들 필터링: 색상 사용자 지정:
트레이더는 각 캔들 유형에 대해 사용자 지정 색상을 정의할 수 있습니다:
- 강세: 기본 색상은 녹색(`clrForestGreen`)입니다.
- 약세: 기본 색상은 진한 빨간색(`clrDarkRed`)입니다.
- 도지: 기본 색상은 금색(`clrGold`).
- 바닥: 기본 색상은 검은색(`clrBlack`).
차트 정리:
차트에서 그리드, 볼륨, 기간 구분 기호 등 불필요한 시각적 요소를 제거하여 시각적 분석을 용이하게 합니다.
작동 방식:
1. 초기화(`OnInit`):
버퍼는 OHLC 값(열기, 높음, 낮음, 닫기)과 해당 색상을 저장하도록 매핑됩니다.
사용자 지정 색상이 인디케이터의 색상 인덱스에 할당됩니다.
차트는 불필요한 시각적 요소를 제거하여 정리됩니다.
2. 주 계산(`온 계산`)
차트의 각 캔들에 대해 인디케이터는 선택한 기준(`InpCandleShow`)을 충족하는지 여부를 확인합니다.
기준을 충족하지 않는 캔들은 배경색(`InpBackgroundColor`)으로 표시됩니다.
기준을 충족하는 캔들은 사용자 지정 색상으로 표시됩니다.
3. 초기화(`OnDeinit`):
인디케이터가 제거되면 원래 차트 설정이 복원되어 트레이딩 환경이 초기 상태로 돌아갑니다.
사용 예:
- 추세 분석:
상승 추세 또는 하락 추세를 나타내는 캔들에만 초점을 맞추려면 `InpCandleShow`를 `ShowBullish` 또는 `ShowBearish`로 설정합니다.
-
중립 영역 식별:중립 캔들을 강조 표시하고 가능한 반전 또는 통합 지점을 식별하려면 `ShowDoji`를 사용합니다.
- 전체 시각화:
모든 캔들을 각각의 색상으로 표시하여 시장 움직임을 한눈에 파악할 수 있는 `ShowAllCandle`을 선택하세요.
개선 사항 구현:
- 정확한 도지 감지: 구성 가능한 임계값(`InpDojiThreshold`)을 사용하면 정말 중립적인 캔들만 도지로 분류됩니다.
- 전체 사용자 지정: 트레이더가 차트의 색상과 배경을 완전히 제어할 수 있습니다.
- 자동 청소: 인디케이터가 불필요한 시각적 요소를 자동으로 제거하여 차트의 가독성을 향상시킵니다.
