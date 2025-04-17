개선이 필요한 사이트의 첫 번째 코드. 모든 거래 시스템의 주요 구성 요소 인 위험 관리자에 대한 작업에서 트레이더를위한 이상적인 도구를 만들려는 아이디어

쿠스쿠스 스타라이트는 피셔 가격 변형을 이용해 추세와 잠재적 반전을 식별하는 오실레이터입니다. 스크립터의 원본 MT4 코드는 https://www.mql5.com/en/code/8365 에서 확인할 수 있습니다.