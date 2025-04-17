거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
주요 기능
-
동적 볼륨 분류 :
- 이 표시기는 볼륨을 다양한 카테고리로 분류하여 시각적 해석을 용이하게 하기 위해 다양한 색상을 할당합니다:
- 클라이맥스 구매 ( clr크림슨 ): 거래량이 매우 높고 가격이 상승하는 순간을 식별합니다.
- 클라이맥스 매도 ( clr라임그린 ): 거래량이 많고 매도 압력이 강한 순간을 알려줍니다.
- 이탈 ( clrGold ): 명확한 가격 방향 없이 높은 변동성을 감지합니다.
- 클라이맥스 이탈 ( clr마젠타 ): 매수/매도 클라이맥스와 이탈을 결합하여 극심한 변동성을 나타냅니다.
- 약세 캔들 ( clrDarkTurquoise ): 룩백 창에서 거래량이 최소인 캔들을 식별합니다.
- 볼륨 밸런스 ( clrWhiteSmoke ): 다른 카테고리로 분류할 수 있는 특정 특성이 없는 표준 볼륨을 나타냅니다. 이 색상은 위의 패턴이 감지되지 않을 때 "기본 색상"으로 사용됩니다.
이 표시기는 볼륨을 다양한 카테고리로 분류하여 시각적 해석을 용이하게 하기 위해 다양한 색상을 할당합니다:
-
이동 평균 볼륨 :
- 시간 경과에 따른 볼륨의 추세를 파악하는 데 도움이 되는 부드러운 이동 평균선( clrMaroon )이 표시됩니다.
-
고급 사용자 지정 :
- 이동평균기간 : 이동평균 기간을 조정하여 거래 스타일에 맞게 지표를 조정할 수 있습니다.
- 룩백 윈도우 : 현재 거래량을 최근 값과 비교하기 위해 룩백 윈도우를 설정합니다.
- 거래량유형 : 분석 대상 자산의 특성에 맞게 실제 거래량(VOLUME_REAL) 또는 틱 거래량(VOLUME_TICK) 중에서 선택합니다.
-
명확한 시각적 인터페이스 :
- 컬러 히스토그램( DRAW_COLOR_HISTOGRAM )으로 볼륨 카테고리를 직관적으로 표시하여 빠르고 효율적으로 분석할 수 있습니다.
-
다양한 차트주기에 대한 유연성 :
- 이 인디케이터는 일중 차트부터 주간 또는 월간 차트에 이르기까지 모든 차트주기에서 작동합니다.
신호 해석 방법
- 매수/매도 클라이맥스 : 강한 축적 또는 분포의 순간을 나타내며, 추세 반전 또는 지속 가능성을 시사합니다.
- 이탈 : 명확한 방향성 없이 높은 변동성을 나타내며 시장의 불확실성을 나타냅니다.
- 약한 캔들 : 시장에서 활동이 적은 순간을 나타내며, 종종 통합 또는 우유부단한 기간과 관련이 있습니다.
- 거래량 균형 : 큰 이상 징후가 없는 정상적인 시장 움직임을 나타냅니다. 안정 영역을 식별하는 데 유용합니다.
구성 및 사용
베터 볼륨은 설정과 사용이 간편합니다:
- 메타트레이더 5에서 차트에 지표를 추가합니다.
- 필요에 따라 매개변수를 조정합니다:
- 이동평균기간 : 이동평균선의 평활도를 설정합니다.
- 룩백 윈도우 : 비교에 사용할 캔들 수를 결정합니다.
- 볼륨 유형 : 실제 볼륨 또는 틱 볼륨 중에서 선택합니다.
- 히스토그램과 이동평균선에서 생성되는 신호를 관찰하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
왜 더 나은 거래량을 사용해야 하나요?
- 거래량흐름 분석 : 거래량을 기반으로 시장 참여자의 행동을 더 잘 이해합니다.
- 패턴 식별 : 매수/매도 절정, 이탈 및 거래 결정에 영향을 줄 수 있는 기타 중요한 패턴을 감지합니다.
- 사용 편의성 : 직관적인 시각적 인터페이스와 사용자 지정 옵션으로 초보자와 숙련된 트레이더 모두 쉽게 이용할 수 있습니다.
적용 예
- 거래량 기반 전략에서 진입/청산 신호를 확인하려면 인디케이터를 사용하세요.
https://www.mql5.com/en/charts/20770866/wdoj25-m5-banco-btg-pactual
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/56678
