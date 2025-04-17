Название индикатора : Kuskus Starlight

Описание :

Kuskus Starlight - это технический индикатор, работающий как осциллятор, использующий преобразование цены Фишера для помощи трейдерам в определении потенциальных рыночных тенденций и разворотов. Он нормирован на определенный диапазон периодов и имеет регулируемые параметры сглаживания для настройки его чувствительности. Этот индикатор особенно ценится за его роль в качестве инструмента подтверждения в торговых системах, помогая подтвердить потенциальные торговые сигналы.

Предыстория

Я открыл для себя индикатор Kuskus Starlight благодаря Stonehill Forex и YouTube-каналу No Nonsense Forex (NNFX). Обе платформы подчеркивают его полезность в качестве подтверждающего индикатора в своих торговых системах. По данным Stonehill Forex, индикатор был выпущен в 2007 году, в то время как NNFX ссылается на его выпуск в 2017 году.

Для подробного обзора и применения индикатора Kuskus Starlight вы можете обратиться к следующим ресурсам:

Почему я его закодировал :

Являясь пользователем MetaTrader 5 (MT5), я не смог найти версию индикатора Kuskus Starlight, совместимую с MT5. Осознавая его потенциальную ценность для трейдеров в среде MT5, я взял на себя инициативу закодировать его самостоятельно, гарантируя, что его функциональность и целостность соответствуют оригинальному алгоритму.

Оригинальный код и алгоритм для MT4 :

Оригинальная версия этого индикатора, предназначенная для MetaTrader 4 (MT4), была опубликована Скриптором и находится здесь: Kuskus Starlight - MQL4 Code Base. Моя адаптация для MT5 основана на этом коде и сохраняет его основные принципы, делая его доступным для сообщества MT5.

Я надеюсь, что эта MT5-версия Kuskus Starlight станет ценным дополнением к вашему торговому набору инструментов!

Настройки индикатора: Параметры типа рисунка









Параметры типа рисунка: Линия







DrawType Options: Гистограмма





Параметры типа рисунка: StaryStaryNight





Варианты типа стрелки: Множество типов стрелок на выбор



