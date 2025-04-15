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Советники

Bands R-squared - эксперт для MetaTrader 5

Korollkov
Korollkov

Korollkov

2 кода 6 тем 21 комментарий
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(5)
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Добрый день. Советник основан на Bollinger Bands и Канале Дончиан.

Сигнал на продажу: Канале Дончиан падает за период, цена открытия выше верхней границы Bollinger, а цена закрытия ниже.

Сигнал на покупку: Канале Дончиан растет за период, цена открытия ниже нижней границы Bollinger, а цена закрытия выше.

Закрывается сделка либо по стопу и тейку, либо при пробитии канала Дончиан.

Так же в коде советника есть функция подсчета R-квадрата.

Вот тест EURUSD c 01/01/2020 по 01/04/2025



Функция для перевода количества секунд в количество лет, месяцев, дней, часов, минут, секунд Функция для перевода количества секунд в количество лет, месяцев, дней, часов, минут, секунд

Учитывается, что в месяце 30 дней, в году 365 дней Скрипт демонстрирует счетчик времени до начала нового года

CTsLogger - простая и гибкая система логирования CTsLogger - простая и гибкая система логирования

Logger с возможностью логирования отдельных модулей или участков кода

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