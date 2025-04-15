Учитывается, что в месяце 30 дней, в году 365 дней Скрипт демонстрирует счетчик времени до начала нового года

Kuskus Starlight - это осциллятор, использующий преобразование цены Фишера для выявления трендов и потенциальных разворотов. Оригинальный код MT4 от Scriptor доступен по адресу: https://www.mql5.com/en/code/8365.

Better Volume - это продвинутый индикатор, предназначенный для анализа поведения объема на ценовых графиках. Он объединяет информацию об объеме с такими метриками, как диапазон свечей и скользящие средние, чтобы выявить важные закономерности на рынке, такие как кульминации покупки/продажи, развороты и слабые свечи. Благодаря динамичному визуальному интерфейсу и классификации объемов индикатор предлагает ценную информацию для трейдеров, которые хотят принимать обоснованные решения на основе потока объемов.