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Bands R-squared - эксперт для MetaTrader 5
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Добрый день. Советник основан на Bollinger Bands и Канале Дончиан.
Сигнал на продажу: Канале Дончиан падает за период, цена открытия выше верхней границы Bollinger, а цена закрытия ниже.
Сигнал на покупку: Канале Дончиан растет за период, цена открытия ниже нижней границы Bollinger, а цена закрытия выше.
Закрывается сделка либо по стопу и тейку, либо при пробитии канала Дончиан.
Так же в коде советника есть функция подсчета R-квадрата.
Вот тест EURUSD c 01/01/2020 по 01/04/2025
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