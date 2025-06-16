DailyHighLow 指标是为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的多功能工具，用于根据指定的时间框架在图表上显示最高和最低价格水平。该指标通过可定制的时间框架和价格计算方法提供灵活性，对于依赖关键价位进行决策的交易者特别有用。

其目的是在 MQL5 开发过程中，使任何 Telegram 整合任务都能随时使用该函数。通过将此文件添加到您的代码库，您只需将其包含在您的智能交易系统中，并直接从包含的模块中调用该函数即可。这样就无需重复从头开始重新开发代码，确保了多个项目的可重用性。