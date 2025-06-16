加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Time To Close v1.01 - MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1412
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
收盘时间 MT5
TimeToClose-v1.01 是一个图表指标，通过自适应可视化集成显示蜡烛收盘的实时倒计时。我尝试将其简单化，然后加以润色，使其开箱即用。主要功能
- 动态颜色自适应： 文本颜色根据蜡烛方向（看涨/看跌/十字星）自动匹配 蜡烛边框颜色或蜡烛主体颜色，与您的图表主题 保持视觉一致。
- 策略测试器优化：使用MQL_VISUAL_MODE 检测，通过EnableTextInVisualBacktest 参数在非可视回溯测试中禁用渲染，在优化过程中节约系统资源。
- 多时间框架支持：使用PeriodSeconds() 计算，自动调整从 1 分钟到每月的所有时间框架的显示格式
- 自定义显示：可通过以下方式进行配置：
- 用于间距的TextFirstSeparator/TestSecondSeparator
-字体大小 和TextAnchorPoint 定位
- 通过ShowTimeDate 参数（默认禁用）可选显示日期时间
该指标使用EventSetMillisecondTimer(1000) 进行精确的 1 秒更新，同时通过OnCalculate() 优化将 CPU 占用率降至最低。EA 终止时会自动移除可视元素，参数更改后会自动刷新。
如何使用
- 下载
- 在 MetaEditor5 中编译
- 运行
黑白示例
彩色示例：
如果您发现任何错误、优化建议或觉得有用，请告诉我。祝您愉快
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56559
DailyHighLow 指标是为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的多功能工具，用于根据指定的时间框架在图表上显示最高和最低价格水平。该指标通过可定制的时间框架和价格计算方法提供灵活性，对于依赖关键价位进行决策的交易者特别有用。Telegram integration made easy.
其目的是在 MQL5 开发过程中，使任何 Telegram 整合任务都能随时使用该函数。通过将此文件添加到您的代码库，您只需将其包含在您的智能交易系统中，并直接从包含的模块中调用该函数即可。这样就无需重复从头开始重新开发代码，确保了多个项目的可重用性。
蜡烛计数器是一款功能强大、用途广泛的工具，旨在帮助交易者直观地分析图表上的柱状图序列。该指标可根据用户定义的偏好自动为图表上的每根蜡烛编号，从而轻松跟踪特定蜡烛、识别形态并实施精确的交易策略。Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5
无论您是同时运行多个交易机器人，还是只运行一个复杂的策略，跟踪每个智能交易系统的表现都会非常耗时。MetaTrader 5（MT5）可以在 "工具箱 "中方便地显示订单和头寸，但当多个机器人共享同一个账户时，就很难知道哪个 EA 为您带来了利润或损失。一个账户可能有数十或数百笔交易，每笔交易都由不同的 EA 开立，因此很难将一个机器人的结果与另一个机器人的结果区分开来。