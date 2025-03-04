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TradeReportExporter - скрипт для MetaTrader 5

Anatoliy Migachyov
Anatoliy Migachyov

Anatoliy Migachyov

3 кода 4 темы 136 комментариев
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Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Основные функции:

  • Экспорт истории сделок: Скрипт собирает данные о всех сделках за последний год по текущему инструменту.

  • Поддержка криптовалют и валют: Автоматически рассчитывает комиссию в зависимости от типа инструмента (криптовалюты или валюты).

  • Форматирование данных: Все числа форматируются для удобства чтения (замена точки на запятую, если нужно).

  • Итоговые значения: В конце файла добавляются итоговые значения по комиссии, прибыли/убытку и количеству сделок.

Как использовать:

  1. Убедитесь, что история сделок загружена в терминале.

  2. Установите скрипт на график нужного инструмента.

  3. Запустите скрипт.

  4. Скрипт создаст CSV-файл в папке  MQL5/Files  с именем в формате  trades_символ_дата_время.csv .

  5. Откройте файл в Excel или другом редакторе для анализа. 

    Пример файла:

Преимущества:

  • Простота использования: Запустите скрипт, и он сделает всё за вас.

  • Гибкость: Подходит для любых инструментов (криптовалюты, валюты, акции и т.д.).

  • Прозрачность: Все данные о сделках доступны в одном файле.

  • Фокус на текущем инструменте: Скрипт выгружает данные только по тому инструменту, на который он установлен.

Советы:

  • Убедитесь, что история сделок загружена в терминале перед запуском скрипта.

Для анализа данных используйте Excel или Google Sheets.


    Успехов в использовании, надеюсь что данный инструмент будет для вас полезен!


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