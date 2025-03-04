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TradeReportExporter - скрипт для MetaTrader 5
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Основные функции:
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Экспорт истории сделок: Скрипт собирает данные о всех сделках за последний год по текущему инструменту.
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Поддержка криптовалют и валют: Автоматически рассчитывает комиссию в зависимости от типа инструмента (криптовалюты или валюты).
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Форматирование данных: Все числа форматируются для удобства чтения (замена точки на запятую, если нужно).
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Итоговые значения: В конце файла добавляются итоговые значения по комиссии, прибыли/убытку и количеству сделок.
Как использовать:
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Убедитесь, что история сделок загружена в терминале.
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Установите скрипт на график нужного инструмента.
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Запустите скрипт.
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Скрипт создаст CSV-файл в папке MQL5/Files с именем в формате trades_символ_дата_время.csv .
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Откройте файл в Excel или другом редакторе для анализа.
Пример файла:
Преимущества:
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Простота использования: Запустите скрипт, и он сделает всё за вас.
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Гибкость: Подходит для любых инструментов (криптовалюты, валюты, акции и т.д.).
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Прозрачность: Все данные о сделках доступны в одном файле.
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Фокус на текущем инструменте: Скрипт выгружает данные только по тому инструменту, на который он установлен.
Советы:
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Убедитесь, что история сделок загружена в терминале перед запуском скрипта.
Для анализа данных используйте Excel или Google Sheets.
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