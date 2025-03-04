Мой первый код на площадке, который требует доработки. Идея создать идеальный инструмент для трейдеров, в работе над главной составляющей любой торговой системы-Риск Менеджером

Пользовательская шкала времени и цены.

Всем доброго времени суток) Первый раз выкладываю свой код!!

Здесь собраны популяционные алгоритмы оптимизации. В архиве все необходимые файлы для запуска алгоритмов на тестовых функциях.