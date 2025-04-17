당사 팬 페이지에 가입하십시오
InfoPanel 및 지원 기능이 있는 RiskManager - MetaTrader 5용 expert
이 코드는 로그의 화면에서 볼 수 있듯이 차트의 패널에 정보를 표시하려고하지 않았기 때문에 위험을 제어 할 수 있지만 차트에는 표시되지 않으므로 숙련 된 프로거가이를 수정하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다.
봇의 주요 매개 변수는 위의 화면에 표시되며 여기에서 모든 사람이 개별적으로 필요한 것을 선택할 것입니다.
봇에는 클릭 가능한 링크도 구현되어 있으며이 경우 작성자를 지원합니다.
테스트에 행운을 빕니다, 나는 당신의 개선을 기다리고 있습니다!
