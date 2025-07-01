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Total Power Indicator MT5 - MetaTrader 5脚本
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总力量指标（MetaTrader 指标） --基于两个标准指标 -- "熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez） 于 2011 年创建的。现在也有 MT5 版本。
输入参数
- 回溯周期 （ 默认 = 45）--指标的主要周期。决定计算熊市/牛市主导的回溯条数。
- Power Period （ 默认值 = 10）- 原始熊市强力指标和牛市强力指标的周期。
- AlertOn100Power （ 默认 = false）--如果为 "true"，则当牛市或熊市力量达到 100 时发出警报。这是一个强烈的超买/超卖信号，通常出现在趋势反转之前。
- AlertOnCrossover （ 默认值 = false）--如果为 "true"，当 "牛市力量 "线和 "熊市力量 "线相互交叉时将发出警报。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认值 = false）- 如果为 "true"，则会在出现上述两种情况时使用 MetaTrader 原生弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在警报条件下发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据警报条件发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。
总功率指标的工作原理与其他震荡型指标类似：
- 最稳妥的入市方法之一（尽管很少见）是等待牛线或熊线达到 100 值，然后进行反转交易。
- 熊线和牛线的交叉也可用于进场交易。如果牛线在上方--做多，如果熊线在上方--做空。
- 牛线或熊线与总线的交叉可用于保守退出交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55519
只需调用一次函数即可计算移动平均值。代码可在不同项目间轻松传输。水印
水印指标轻巧而高效，设计用于在 MetaTrader 5 主图表上显示信息丰富的水印。 它会自动显示当前符号、图表时间和资产描述，让交易者可以定制自己的界面，既时尚又方便。
TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：Coppock MT5 indicator
Coppock MetaTrader 指标 - 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。