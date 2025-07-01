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Total Power Indicator MT5 - MetaTrader 5脚本

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总力量指标（MetaTrader 指标） --基于两个标准指标 -- "熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez 2011 年创建的。现在也有 MT5 版本。

输入参数

  • 回溯周期 默认 = 45）--指标的主要周期。决定计算熊市/牛市主导的回溯条数。
  • Power Period 默认值 = 10）- 原始熊市强力指标和牛市强力指标的周期。
  • AlertOn100Power 默认 = false）--如果为 "true"，则当牛市或熊市力量达到 100 时发出警报。这是一个强烈的超买/超卖信号，通常出现在趋势反转之前。
  • AlertOnCrossover 默认值 = false）--如果为 "true"，当 "牛市力量 "线和 "熊市力量 "线相互交叉时将发出警报。
  • EnableNativeAlertsEnableNativeAlerts）（默认值 = false）- 如果为 "true"，则会在出现上述两种情况时使用 MetaTrader 原生弹出式警报。
  • EnableEmailAlerts 默认 = false）- 如果为 "true"，将在警报条件下发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
  • EnablePushAlerts 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据警报条件发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
  • TriggerCandle 默认 = 上一根）--发出警报的蜡烛：上一根--最近收盘的蜡烛或当前--尚未收盘的蜡烛。

总功率指标的工作原理与其他震荡型指标类似：

  • 最稳妥的入市方法之一（尽管很少见）是等待牛线或熊线达到 100 值，然后进行反转交易。
  • 熊线和牛线的交叉也可用于进场交易。如果牛线在上方--做多，如果熊线在上方--做空。
  • 牛线或熊线与总线的交叉可用于保守退出交易。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55519

Portable Moving Average Portable Moving Average

只需调用一次函数即可计算移动平均值。代码可在不同项目间轻松传输。

水印 水印

水印指标轻巧而高效，设计用于在 MetaTrader 5 主图表上显示信息丰富的水印。 它会自动显示当前符号、图表时间和资产描述，让交易者可以定制自己的界面，既时尚又方便。

TD Sequential Ultimate MT5 TD Sequential Ultimate MT5

TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：

Coppock MT5 indicator Coppock MT5 indicator

Coppock MetaTrader 指标 - 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。