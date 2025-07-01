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TD Sequential Ultimate MT5 - MetaTrader 5脚本
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TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标 显示 传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括设置完美箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列法的许多其他实现方法不同，该指标有多项改进：
输入参数
计算
- MaxBars （ 默认 = 1000）- 计算 TD 序列的条数。零值表示指标将计算所有可用条形图的计数。数值越大，指标运行速度越慢。
显示
- BuySetupColor （ 默认 = clrLime）--买入设置计数和完美箭头的颜色。
- SellSetupColor （ 默认 = clrRed）- 卖出设置计数和完美箭头的颜色。
- CountdownColor （ 默认 = clrOrange）- 倒计时数值的颜色。
- FontFace （ 默认 = "Verdana"）- 用于计数的字体。
- FontSize （ 默认 = 12）- 用于计数的字体大小。
- ArrowWidth （ 默认值 = 2）- 用于完美设置的箭头大小。
- PixelDistance （ 默认值 = 3）- 计数对象之间的垂直距离，单位为像素。
- 前缀 （ 默认 = "TDS_"）- 用于命名图表对象的文本前缀。
警报
- AlertOnSetup （ 默认 = false）- 买入/卖出设置完成时触发警报（打印 9 号计数）。
- AlertOnPerfecting （ 默认 = false）- 买入/卖出设置完成时触发警报（出现箭头）。
- AlertOnCount13 （ 默认 = false）- 出现倒计时蜡烛 #13 时触发警报。
- AlertOnSupportResistance （ 默认 = false）- 当蜡烛收盘价高于阻力位或低于支撑位时触发警报。
- AlertNative （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则每次发生警报事件时都会发出本机弹出警报。
- AlertEmail （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则将通过电子邮件发送警报。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- AlertNotification （ 默认 = false）- 如果为 "true"，警报将通过推送通知发送到您的移动设备。您需要在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 设置 MetaQuotes ID， 以使 其正常工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55517
Total Power Indicator MT5
总力量指标（MetaTrader 指标）--基于两个标准指标--"熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy.com 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez）于 2011 年创建的。现在也推出了 MT5 版本。Portable Moving Average
只需调用一次函数即可计算移动平均值。代码可在不同项目间轻松传输。
Coppock MT5 indicator
Coppock MetaTrader 指标 - 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。Support and Resistance MT5
支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示支撑位和阻力位。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。