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RSIOMA MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSIOMA MetaTrader - этот индикатор берет две скользящие средние, рассчитывает их RSI ( Relative Strength Index), а затем добавляет скользящую среднюю от рассчитанного RSI. Теперь эти две линии могут точно сигнализировать о смене тренда. Они отображаются в отдельном окне, где изменяются от 0 до 100. Вспомогательная гистограмма отображается для быстрого просмотра текущего тренда. Индикатор доступен для версий MT4 и MT5 платформы MetaTrader.
Входные параметры
- RSIOMA Period ( по умолчанию = 14) - период RSI и скользящих средних, которые используются для расчета RSI. Увеличивайте его для плавности, уменьшайте для частоты сигналов.
- RSIOMA Mode ( по умолчанию = MODE_EMA) - режим скользящих средних, используемых для RSI.
- RSIOMA Price ( по умолчанию = PRICE_CLOSE) - ценовые уровни, используемые для расчета скользящих средних, применяемых в RSI.
- MA of RSIOMA Period ( по умолчанию = 21) - период скользящей средней для RSI.
- MA of RSIOMA Mode ( по умолчанию = MODE_EMA) - режим скользящей средней для RSI.
- BuyTrigger ( по умолчанию = 20) - уровень триггера для ситуации перепроданности.
- SellTrigger ( по умолчанию = 80) - уровень срабатывания для ситуации перекупленности.
- BuyTriggerColor ( по умолчанию = clrMagenta) - цвет линии перепроданности.
- SellTriggerColor ( по умолчанию = clrDodgerBlue) - цвет линии перекупленности.
- MainTrendLong ( по умолчанию = 50) - если RSIOMA выше этого уровня, то тренд считается бычьим.
- MainTrendShort ( по умолчанию = 50) - если RSIOMA ниже этого уровня, то тренд считается медвежьим.
- MainTrendLongColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет разделителя бычьего тренда.
- MainTrendShortColor ( по умолчанию = clrGreen) - цвет разделителя медвежьего тренда.
- MainAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при пересечении RSIOMA уровня перекупленности сверху или уровня перепроданности снизу будет выдано предупреждение.
- AuxiliaryAlerts ( по умолчанию = false) - при значенииtrue будет выдано предупреждение, когда гистограмма сигнализирует о предстоящем развороте тренда.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при любом из двух вышеуказанных условий будет использоваться встроенное всплывающее оповещение MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при возникновении предупреждения будет отправлено сообщение по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при возникновении тревоги будет отправлено сообщение по электронной почте. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще не закрытая свеча.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55509
Schaff Trend Cycle (индикатор MetaTrader) - циклический осциллятор, созданный путем вычисления стохастика над стохастиком над линией MACD с использованием циклов. В результате получилась улучшенная версия осциллятора, который не прерывается во время трендов и очень быстро реагирует на изменения. Он был разработан Дагом Шаффом, который предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются в циклах. Его алгоритм был обнародован в 2008 году. Schaff Trend Cycle пытается объединить два различных метода определения смены направления тренда - MACD и сглаженный стохастический осциллятор. Значение индикатора колеблется между 0 и 100. Используются два уровня срабатывания - 25 и 75. Имеются дополнительные оповещения. Вы можете скачать этот индикатор для MT4, MT5Spread indicator MT5
Индикатор Spread MetaTrader - отображает текущий спред в главном окне графика. Вы можете изменять параметры шрифта, положение индикатора и нормализацию значения спреда. Спред перерисовывается после каждого тика, обеспечивая наиболее актуальное и активное значение спреда. Это может быть полезно для брокеров с переменными спредами или с часто расширяющимися спредами. Вы также можете включить отображение метки спреда рядом с текущей линией Bid. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Индикатор Round Levels MetaTrader - индикатор для MT4/MT5, который может отображать круглые уровни и зоны возле них в зависимости от вашей конфигурации. Он может быть полезен для торговли от естественных психологических зон поддержки и сопротивления. Он также может выдавать предупреждения, когда цена находится в зоне поддержки или сопротивления.Recent High/Low Alert MT5
Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах. По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.