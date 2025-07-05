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Round Levels MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Round Levels MetaTrader - индикатор для MT4/MT5, который может отображать круглые уровни и зоны возле них в зависимости от вашей конфигурации. Он может быть полезен для торговли от естественных психологических зон поддержки и сопротивления. Он также может выдавать предупреждения, когда цена находится в зоне поддержки или сопротивления.
Входные параметры
- Уровни ( по умолчанию = 5) - количество круглых уровней для обработки в каждом направлении (вверх и вниз).
- Интервал ( по умолчанию = 50) - интервал в пунктах между круглыми уровнями. Например, значение по умолчанию 50 означает, что уровень будет рисоваться через каждые 50 точек.
- ZoneWidth ( по умолчанию = 10) - ширина зоны в пунктах.
- ColorUp ( по умолчанию =clrFireBrick) - цвет зон круглых уровней, которые будут рисоваться выше текущей цены.
- ColorDn ( по умолчанию =clrDarkGreen) - цвет зон круглого уровня, которые будут рисоваться ниже текущей цены.
- InvertZones ( по умолчанию = false) - инвертированные зоны выделяются цветом вне границ зоны, а не внутри неинвертированных зон.
- ZonesAsBackground ( по умолчанию = true) - если значениеравно true, то зоны с круглыми числами будут рисоваться за графиком (свечами, барами или линиями).
- DrawLines ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то на круглых уровнях в дополнение к зонам будут рисоваться линии.
- LineColor ( по умолчанию =clrDarkGray) - цвет линий круглых уровней.
- LineWidth ( по умолчанию = 1) - ширина линий круглого уровня.
- LineStyle ( по умолчанию = STYLE_DASHDOT) - стиль круглых линий уровня.
- LinesAsBackground ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то круглые числовые зоны будут рисоваться за графиком (свечами, барами или линией).
- ShowLineLabels ( по умолчанию = false) - при значенииtrue будет нарисована линейная метка для обозначения ценового уровня каждой линии.
- LineLabelColor ( по умолчанию = clrWhite) - цвет меток линий.
- ObjectPrefix ( по умолчанию = "RoundLevels") - префикс для добавления к именам объектов графика. Изменяйте его только в том случае, если он конфликтует с другими индикаторами на графике.
- EnableNotify ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет выдавать уведомления, когда цена (Bid) находится в зоне.
- SendAlert ( по умолчанию = true) - еслизначение true и уведомления включены, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения.
- SendApp ( по умолчанию = false) - еслизначение true и уведомления включены, индикатор будет использовать push-уведомления.
- SendEmail ( по умолчанию = false) - при значенииtrue и включенных уведомлениях индикатор будет использовать оповещения по электронной почте.
- AlertDelay ( по умолчанию = 5) - задержка в секундах между последовательными оповещениями.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55507
Индикатор RSIOMA MetaTrader - этот индикатор берет две скользящие средние, рассчитывает их RSI (Relative Strength Index), а затем добавляет скользящую среднюю от рассчитанного RSI. Теперь эти две линии могут точно сигнализировать о смене тренда. Они отображаются в отдельном окне, где изменяются от 0 до 100. Вспомогательная гистограмма отображается для быстрого просмотра текущего тренда. Индикатор доступен для версий MT4 и MT5 платформы MetaTrader.Schaff Trend Cycle MT5
Schaff Trend Cycle (индикатор MetaTrader) - циклический осциллятор, созданный путем вычисления стохастика над стохастиком над линией MACD с использованием циклов. В результате получилась улучшенная версия осциллятора, который не прерывается во время трендов и очень быстро реагирует на изменения. Он был разработан Дагом Шаффом, который предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются в циклах. Его алгоритм был обнародован в 2008 году. Schaff Trend Cycle пытается объединить два различных метода определения смены направления тренда - MACD и сглаженный стохастический осциллятор. Значение индикатора колеблется между 0 и 100. Используются два уровня срабатывания - 25 и 75. Имеются дополнительные оповещения. Вы можете скачать этот индикатор для MT4, MT5
Индикатор Recent High/Low Alert MetaTrader - отображает две полосы максимальных и минимальных уровней на последних N свечах. По умолчанию максимальная полоса отображается синей линией, а минимальная - желтой. Кроме того, индикатор может вызвать всплывающее оповещение, отправить оповещение по электронной почте или выдать уведомление, когда текущая цена (Bid) пробивает недавний уровень High или Low. Все оповещения можно отключить. Если вы используете функцию оповещения по электронной почте, не забудьте установить настройки электронной почты в окне опций платформы MetaTrader. То же самое касается push-уведомлений. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.Range Expansion Index (REI) MT5
Range Expansion Index (индикатор MetaTrader) - относительный индикатор-осциллятор, измеряющий темп изменения цены и сигнализирующий о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в его книге "Новая наука технического анализа". Значение индикатора изменяется от -100 до +100. REI - это усовершенствованный осциллятор, поскольку он старается сохранять спокойствие во время диапазонной торговли и подает сигналы только при обнаружении значимых пиков или дна. Вы можете скачать этот индикатор как для MT4, так и для MT5.