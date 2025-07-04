Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если же вы хотите показывать торговые уровни на пользовательском графике (на котором нельзя показывать родные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор. BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов. TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней. Примечание: Хотя магическое число упоминается в коде, в настоящее время оно не включено в торговые линии. Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и расстояние между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.

Schaff Trend Cycle (индикатор MetaTrader) - циклический осциллятор, созданный путем вычисления стохастика над стохастиком над линией MACD с использованием циклов. В результате получилась улучшенная версия осциллятора, который не прерывается во время трендов и очень быстро реагирует на изменения. Он был разработан Дагом Шаффом, который предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются в циклах. Его алгоритм был обнародован в 2008 году. Schaff Trend Cycle пытается объединить два различных метода определения смены направления тренда - MACD и сглаженный стохастический осциллятор. Значение индикатора колеблется между 0 и 100. Используются два уровня срабатывания - 25 и 75. Имеются дополнительные оповещения. Вы можете скачать этот индикатор для MT4, MT5

Индикатор RSIOMA MetaTrader - этот индикатор берет две скользящие средние, рассчитывает их RSI (Relative Strength Index), а затем добавляет скользящую среднюю от рассчитанного RSI. Теперь эти две линии могут точно сигнализировать о смене тренда. Они отображаются в отдельном окне, где изменяются от 0 до 100. Вспомогательная гистограмма отображается для быстрого просмотра текущего тренда. Индикатор доступен для версий MT4 и MT5 платформы MetaTrader.