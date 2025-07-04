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Spread indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Spread MetaTrader - отображает текущий спред в главном окне графика. Вы можете изменять параметры шрифта, положение индикатора и нормализацию значения спреда. Спред перерисовывается после каждого тика, обеспечивая наиболее актуальное и активное значение спреда. Это может быть полезно для брокеров с переменными спредами или с часто расширяющимися спредами. Вы также можете включить отображение метки спреда рядом с текущей линией Bid. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.
Входные параметры
- UseCustomPipSize ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, размер пункта будет основываться на входном параметреDecimalPlaces, в противном случае будет использоваться размер пункта по умолчанию брокера.
- DecimalPlaces ( по умолчанию = 0) - количество десятичных знаков в пункте. Например, "4", если пункт выглядит как "0.0001".
- AlertIfSpreadAbove ( по умолчанию = 0) - если значение больше нуля, то один или несколько определенных алертов будут выданы, если спред превысит заданное значение.
- AlertNative ( по умолчанию = true) - еслиtrue, то будет использоваться родное всплывающее оповещение.
- AlertSound ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то будет воспроизводиться звуковое оповещение.
- AlertEmail ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то оповещения будут отправляться по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- AlertNotification ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, оповещения будут отправляться в виде push-уведомлений на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- DrawLabel ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то возле линии Bid будет нарисована небольшая текстовая надпись с текущим значением спреда.
- font_color ( по умолчанию = Red) - цвет индикатора спреда.
- font_size ( по умолчанию = 14) - размер индикатора спреда.
- font_face ( по умолчанию = "Arial") - шрифт индикатора спреда.
- corner ( по умолчанию = ANCHOR_LEFT_UPPER) - расположение индикатора спреда на графике.
- spread_distance_x ( по умолчанию = 10) - расстояние по горизонтали от угла до индикатора.
- spread_distance_y ( по умолчанию = 130) - расстояние по вертикали от угла до индикатора.
- DrawTextAsBackground ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то текстовая метка со значением спреда будет отрисовываться как фон. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы индикатор не заслонял график.
- label_font_color ( по умолчанию = Red) - цвет метки спреда.
- label_font_size ( по умолчанию = 13) - размер метки спреда.
- label_font_face ( по умолчанию = "Courier") - шрифт метки спреда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55513
Короткий формат хранения тиков.Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5
Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если же вы хотите показывать торговые уровни на пользовательском графике (на котором нельзя показывать родные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор. BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов. TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней. Примечание: Хотя магическое число упоминается в коде, в настоящее время оно не включено в торговые линии. Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и расстояние между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.
Schaff Trend Cycle (индикатор MetaTrader) - циклический осциллятор, созданный путем вычисления стохастика над стохастиком над линией MACD с использованием циклов. В результате получилась улучшенная версия осциллятора, который не прерывается во время трендов и очень быстро реагирует на изменения. Он был разработан Дагом Шаффом, который предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются в циклах. Его алгоритм был обнародован в 2008 году. Schaff Trend Cycle пытается объединить два различных метода определения смены направления тренда - MACD и сглаженный стохастический осциллятор. Значение индикатора колеблется между 0 и 100. Используются два уровня срабатывания - 25 и 75. Имеются дополнительные оповещения. Вы можете скачать этот индикатор для MT4, MT5RSIOMA MT5
Индикатор RSIOMA MetaTrader - этот индикатор берет две скользящие средние, рассчитывает их RSI (Relative Strength Index), а затем добавляет скользящую среднюю от рассчитанного RSI. Теперь эти две линии могут точно сигнализировать о смене тренда. Они отображаются в отдельном окне, где изменяются от 0 до 100. Вспомогательная гистограмма отображается для быстрого просмотра текущего тренда. Индикатор доступен для версий MT4 и MT5 платформы MetaTrader.