加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
RSIOMA MetaTrader 指标 - 该指标采用两条 移动 平均线，计算出它们的RSI （ 相对强弱指数），然后再加上一条计算出的 RSI 移动平均线。现在，这两条线可以准确地发出趋势变化的信号。它们显示在单独的窗口中，从 0 变为 100。辅助柱状图可快速浏览当前趋势。该指标适用于 MT4 和 MT5 版本的 MetaTrader 平台。
输入参数
- RSIOMA Period （ 默认 = 14）- 用于计算 RSI 的 RSI 和移动平均线的周期。增大该周期可提高平滑性，减小该周期可提高信号频率。
- RSIOMA 模式 （ 默认 = MODE_EMA）- 用于 RSI 的移动平均线的模式。
- RSIOMA 价格 （ 默认 = PRICE_CLOSE）- 用于计算 RSI 中使用的移动平均线的价格水平。
- RSIOMA 周期 MA （ 默认值 = 21）- RSI 移动平均线的周期。
- MA of RSIOMA Mode （ 默认 = MODE_EMA）- RSI 移动平均线的模式。
- BuyTrigger （ 买入触发器）（默认值 = 20）-- 超卖情况的触发水平。
- SellTrigger ( default = 80) - 超买情况的触发水平。
- BuyTriggerColor （ 默认值 = clrMagenta）-- 超卖线颜色。
- SellTriggerColor （ 默认 = clrDodgerBlue）--超买线颜色。
- MainTrendLong （ 主趋势多头）（默认值 = 50）--如果 RSIOMA 高于此水平，则认为趋势看涨。
- MainTrendShort （ 默认值 = 50）--如果 RSIOMA 低于此水平，则认为趋势看跌。
- MainTrendLongColor （ 默认值 = clrRed）- 看涨趋势分隔符颜色。
- MainTrendShortColor （ 默认 = clrGreen）--看跌趋势分界线颜色。
- MainAlerts （ 默认值 = false）- 如果为真，当 RSIOMA 从上方越过超买水平或从下方越过超卖水平时，将发出警报。
- AuxiliaryAlerts （ 辅助警报）（默认值=false）--如果为 "true"，则在柱状图发出趋势即将反转的信号时发出警报。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认值 = false）- 如果为 "true"，则在出现上述两种情况时，将使用 MetaTrader 原生弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将在警报条件下发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将根据警报条件发送电子邮件。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）- 发出警报的蜡烛：上一根- 最近收盘的蜡烛或当前- 尚未收盘的蜡烛。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55509
Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标）--这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以在 MT4、MT5 上下载该指标。Spread indicator MT5
Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。
圆形水平 MetaTrader 指标 - MT4/MT5 指标，可根据您的配置显示圆形水平及其附近区域。它可用于在自然的心理支撑区和阻力区进行交易。当价格处于支撑或阻力区域时，它还可以发出警报。Recent High/Low Alert MT5
最近高/低警报 MetaTrader 指标 - 显示最近 N 根蜡烛的两个最高和最低水平带。默认情况下，最高价带用蓝线显示；最低价带用黄线显示。此外，当当前价格（买价）突破近期最高或最低水平时，它还可以调用弹出式警报、发送电子邮件警报或发出通知警报。所有警报都可以关闭。如果使用电子邮件提醒功能，请不要忘记在 MetaTrader 平台的选项窗口中设置电子邮件。推送通知也是如此。该指标适用于 MT4 和 MT5。