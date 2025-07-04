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Schaff Trend Cycle MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Schaff Trend Cycle (индикатор MetaTrader) - циклический осциллятор, созданный путем вычисления стохастика над стохастиком над линией MACD с использованием циклов. В результате получилась улучшенная версия осциллятора, который не прерывается во время трендов и очень быстро реагирует на изменения. Он был разработан Дагом Шаффом, который предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются в циклах. Его алгоритм был обнародован в 2008 году. Schaff Trend Cycle пытается объединить два различных метода определения смены направления тренда - MACD и сглаженный стохастический осциллятор. Значение индикатора колеблется между 0 и 100. Используются два уровня срабатывания - 25 и 75. Имеются дополнительные оповещения. Вы можете скачать этот индикатор для MT4 , MT5
Входные параметры
Основной
- MAShort ( по умолчанию = 23) - период быстрой скользящей средней для расчета линии MACD. Должен быть меньшеMALong.
- MALong ( по умолчанию = 50) - период медленной скользящей средней для расчета линии MACD. Должен быть больше, чемMAShort.
- Cycle ( по умолчанию = 10) - длина цикла в периодах графика. Результирующий цикл в два раза длиннее, так как последовательно рассчитываются два стохастика.
Оповещения
- ShowArrows ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, рисует стрелки над или под соответствующими барами, на которых генерируется сигнал.
- UpColor ( по умолчанию = clrBlue) - цвет стрелки бычьего сигнала.
- DownColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки медвежьего сигнала.
- ShowAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении сигнала будет вызвано оповещение на экране.
- SoundAlerts ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, то при появлении сигнала будет воспроизводиться звуковое оповещение.
- EmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при возникновении сигнала будет отправлено оповещение по электронной почте.
- PushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при возникновении сигнала будет отправлено оповещение в виде push-уведомления.
Стратегия
Самый простой и очевидный способ использовать этот индикатор в торговле - продавать, когда линия опускается ниже уровня 75, и покупать, когда она поднимается выше уровня 25. Чтобы отсеять более плохие сигналы, Дуг Шафф (автор Schaff Trend Cycle) предлагает следующий метод: для сигнала на покупку бар, следующий за триггерным баром, должен закрыться выше максимума триггерного бара; для сигнала на продажу бар, следующий за триггерным баром, должен закрыться ниже минимума триггерного бара. Триггерный бар - это бар, сформировавшийся в то же время, когда трендовый цикл Шаффа поднялся выше 25 или опустился ниже 75.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55511
Индикатор Spread MetaTrader - отображает текущий спред в главном окне графика. Вы можете изменять параметры шрифта, положение индикатора и нормализацию значения спреда. Спред перерисовывается после каждого тика, обеспечивая наиболее актуальное и активное значение спреда. Это может быть полезно для брокеров с переменными спредами или с часто расширяющимися спредами. Вы также можете включить отображение метки спреда рядом с текущей линией Bid. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.TicksShort
Короткий формат хранения тиков.
Индикатор RSIOMA MetaTrader - этот индикатор берет две скользящие средние, рассчитывает их RSI (Relative Strength Index), а затем добавляет скользящую среднюю от рассчитанного RSI. Теперь эти две линии могут точно сигнализировать о смене тренда. Они отображаются в отдельном окне, где изменяются от 0 до 100. Вспомогательная гистограмма отображается для быстрого просмотра текущего тренда. Индикатор доступен для версий MT4 и MT5 платформы MetaTrader.Round Levels MT5
Индикатор Round Levels MetaTrader - индикатор для MT4/MT5, который может отображать круглые уровни и зоны возле них в зависимости от вашей конфигурации. Он может быть полезен для торговли от естественных психологических зон поддержки и сопротивления. Он также может выдавать предупреждения, когда цена находится в зоне поддержки или сопротивления.