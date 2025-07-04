Schaff Trend Cycle (индикатор MetaTrader) - циклический осциллятор, созданный путем вычисления стохастика над стохастиком над линией MACD с использованием циклов. В результате получилась улучшенная версия осциллятора, который не прерывается во время трендов и очень быстро реагирует на изменения. Он был разработан Дагом Шаффом, который предположил, что валютные тренды ускоряются и замедляются в циклах. Его алгоритм был обнародован в 2008 году. Schaff Trend Cycle пытается объединить два различных метода определения смены направления тренда - MACD и сглаженный стохастический осциллятор. Значение индикатора колеблется между 0 и 100. Используются два уровня срабатывания - 25 и 75. Имеются дополнительные оповещения. Вы можете скачать этот индикатор для MT4 , MT5

Входные параметры

Основной

MAShort ( по умолчанию = 23) - период быстрой скользящей средней для расчета линии MACD. Должен быть меньше MALong .

по умолчанию = 23) - период быстрой скользящей средней для расчета линии MACD. Должен быть меньше . MALong ( по умолчанию = 50) - период медленной скользящей средней для расчета линии MACD. Должен быть больше, чем MAShort .

по умолчанию = 50) - период медленной скользящей средней для расчета линии MACD. Должен быть больше, чем . Cycle ( по умолчанию = 10) - длина цикла в периодах графика. Результирующий цикл в два раза длиннее, так как последовательно рассчитываются два стохастика.

Оповещения

ShowArrows ( по умолчанию = false) - если значение равно true , рисует стрелки над или под соответствующими барами, на которых генерируется сигнал.

по умолчанию = false) - если значение , рисует стрелки над или под соответствующими барами, на которых генерируется сигнал. UpColor ( по умолчанию = clrBlue) - цвет стрелки бычьего сигнала.

по умолчанию = clrBlue) - цвет стрелки бычьего сигнала. DownColor ( по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки медвежьего сигнала.

по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки медвежьего сигнала. ShowAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при появлении сигнала будет вызвано оповещение на экране.

по умолчанию = false) - если значение , то при появлении сигнала будет вызвано оповещение на экране. SoundAlerts ( по умолчанию = false) - если значение равно true , то при появлении сигнала будет воспроизводиться звуковое оповещение.

по умолчанию = false) - если значение , то при появлении сигнала будет воспроизводиться звуковое оповещение. EmailAlerts ( по умолчанию = false) - если true , то при возникновении сигнала будет отправлено оповещение по электронной почте.

по умолчанию = false) - если , то при возникновении сигнала будет отправлено оповещение по электронной почте. PushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то при возникновении сигнала будет отправлено оповещение в виде push-уведомления.





Стратегия

Самый простой и очевидный способ использовать этот индикатор в торговле - продавать, когда линия опускается ниже уровня 75, и покупать, когда она поднимается выше уровня 25. Чтобы отсеять более плохие сигналы, Дуг Шафф (автор Schaff Trend Cycle) предлагает следующий метод: для сигнала на покупку бар, следующий за триггерным баром, должен закрыться выше максимума триггерного бара; для сигнала на продажу бар, следующий за триггерным баром, должен закрыться ниже минимума триггерного бара. Триггерный бар - это бар, сформировавшийся в то же время, когда трендовый цикл Шаффа поднялся выше 25 или опустился ниже 75.



